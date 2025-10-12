أول إجازة رسمية مطولة في السعودية

بدأت اليوم الأحد أول إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية ضمن عطلة نهاية الأسبوع المطولة للعام الدراسي الحالي (1446 – 1447 هـ).

وتشمل الإجازة الطلاب والطالبات إلى جانب منسوبي التعليم في جميع أنحاء المملكة.

وتُعد هذه الإجازة ثاني فترة توقف معتمدة بعد إجازة اليوم الوطني ضمن التقويم الدراسي الذي أقرته وزارة التعليم للعام الحالي مع عودة نظام الفصلين الدراسيين.

وكانت وزارة التعليم أوضحت أن الخطة الزمنية للإجازات، التي يبلغ مجموع أيامها 59 يوماً على مدار العام، قد تمت هيكلتها بعناية لتحقيق التوازن بين فترات الدراسة والراحة.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز جودة البيئة التعليمية ودعم الصحة النفسية والتهيئة الذهنية للطلاب والمعلمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع التعليم.

إجازات العام الدراسي

ويشمل التقويم عدداً من الإجازات؛ أبرزها إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر/أيلول 2025م)، وإجازتان إضافيتان في 20 ربيع الآخر (12 أكتوبر/تشرين الأول 2025م)، ومن 20 إلى 23 جمادى الآخرة (11 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 2025م) فيما يحصل الطلاب على إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول “إجازة الخريف” خلال الفترة من 30 جمادى الأولى إلى 8 جمادى الآخرة (21 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م).

وتمتد إجازة منتصف العام الدراسي من 20 رجب إلى 28 شعبان (9 إلى 17 يناير/كانون الثاني 2026م)، تليها إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان (22 فبراير/شباط 2026م)، وإجازة عيد الفطر من 17 رمضان إلى 9 شوال (6 إلى 28 مارس/آذار 2026م) ويشمل التقويم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة (22 مايو/ايار إلى 1 يونيو/حزيران 2026م).

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو/حزيران 2026م، على أن يعود الطلاب للعام الدراسي الجديد بتاريخ 10 ربيع أول 1448هـ الموافق 23 أغسطس/آب 2026م.