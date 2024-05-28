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ألف للتعليم تُطلق اكتتابها العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية

تستهدف “ألف للتعليم” جمع ما يصل إلى 1.89 مليار درهم من خلال طرح 20% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
ألف للتعليم تُطلق اكتتابها العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية

كشفت شركة “ألف للتعليم” القابضة اليوم الثلاثاء عن نطاقها السعري لاكتتابها المرتقب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يتراوح بين 1.30 و1.35 درهمًا للسهم.

ويهدف هذا الطرح العام الأولي، والذي يعد الأول في سوق العاصمة الإماراتية هذا العام، إلى جمع ما يصل إلى 1.89 مليار درهم (515 مليون دولار) من خلال بيع 1.4 مليار سهم.

تأسست “ألف للتعليم” في أبوظبي، وتعمل في مجال توفير حلول التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لأرباح الشركة خلال العام الماضي، فإن مضاعف ربحية السهم في حال التسعير بالحد الأقصى سيصل إلى 21 مرة تقريبًا، وهو ما يقارب مضاعف ربحية سهم “سبينيس” الذي بدأ التداول عليه في سوق دبي هذا الشهر.

ستخصص الشركة 8% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، بينما ستخصص 92% المتبقية للمؤسسات.

وستبدأ عملية الاكتتاب لجميع المستثمرين من اليوم وحتى 4 حزيران/يونيو المقبل للأفراد والخامس منه للمؤسسات، على أن يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في السادس من نفس الشهر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق يوم 12.

وقد عينت “ألف للتعليم” “بنك أبوظبي الأول” كمستشار للطرح ومدير مشترك للطرح ومدير لبناء سجل الأوامر، إلى جانب “هيرميس”.

كما تم تعيين “بنك أبوظبي الأول” كبنك رئيسي لتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلى “بنك أبوظبي التجاري” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك المارية” كبنوك تلقي الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد.

يأتي هذا الطرح في ظل نشاط ملحوظ في سوق الاكتتابات العامة في الإمارات، حيث تدرس العديد من الشركات الخاصة إمكانية الطرح العام الأولي بعد طفرة الاكتتابات التي شهدتها البلاد بقيادة الشركات المملوكة للدولة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...