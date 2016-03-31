رحيل المهندسة العالمية زها حديد

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، علي موقعها منذ قليل، بوفاة المصممة المعمارية الشهيرة، العراقية الأصل زها حديد عن عمر يناهز 65 عامًا بمستشفي بميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفيت زها حديد متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية، اليوم الخميس، بمستشفي بمدينة ميامي الأمريكية حيث كانت تتلقي العلاج. زها حديد أبرز المصممين المعمارين في القرن العشرين، ومن أبرز تصميماتها مركز لندن الأولميبي للألعاب المائية، واستادات مونديال قطر 2022، وقامت بتصميمات في جميع أرجاء العالم منها هونج كونج، أذربيجان، قطر ولندن، وألمانيا. وزها حديد أول إمرأة تتلقي الميدالية الذهبية للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، اعترافًا بعملها الرائع.