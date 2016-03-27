السعودية: رفع ملف تأخر صرف مستخلصات المقاولين للجهات العليا

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، أن ملف تأخر صرف مستخلصات المقاولين في المملكة تم رفعه إلى الجهات العليا بعدما تضمن وصول فترات التأخير في الصرف لما يزيد على 6 أشهر، بسبب تأخر الوزارات عن رفع المستخلصات في مواعيدها.

ونقلت صحيفة “عكاظ” اليومية عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ماهر جمال قوله في خطاب بعث به إلى مجلس الغرف السعودية إن شركات المقاولات بدأت في الصرف على المشاريع الحكومية من المستخلصات المصروفة من وزارة المالية رغم أن المطلوب منها بحسب شروط العقد تغطية ما لا يزيد عن 20 بالمئة من إجمالي قيمة العقود بسبب ضخامة المبالغ.

وأكد “جمال” أن شركات المقاولات تصرف على المشاريع الحكومية من مستخلصاتها، مطالباً بضرورة استمرار صرف 50 بالمئة من المستخلصات لشركات المقاولات.

وطلب من الجهات المحصلة للرسوم كوزارة العمل، ومصلحة الزكاة والدخل تأجيل مستحقاتها لدى شركات المقاولات، ومراعاة أن عدم صرف المستخلصات أو ربط الرسوم بالصرف يتسبب في إخفاق الشركات في السداد.

وحذر من خسارة كبيرة في قطاع المقاولات، باعتبار أن الخسارة الجزئية لقطاع المقاولات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من الشركات الأمر الذي قد يقلص من حجم الفرص الوظيفية المنتظر تحقيقها في القطاع لآلاف الشباب السعوديين.

وشدد “جمال” في الخطاب على أهمية تمديد مدة العقود لتتناسب مع الصرف على المستخلصات وتسهيل الإجراءات، وضرورة إيقاف ورفع العقوبات التي تفرض على شركات المقاولات من “نطاقات، تأمينات، وغيرها” مقابل عدم دفع الرسوم أو الالتزام بنسب التوطين وغيرها.

كما شدد على أن ترفع الوزارات المالكة للمشاريع جميع المستخلصات المستحقة من ميزانية العام 2015، وكذلك الجارية للعام 2016 إلى وزارة المالية، قائلاً إن عدم رفعها للوزارة حال دون استكمال متطلباتها.

وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في السعودية من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر. وذكر تقرير، في مطلع مارس/آذار الجاري، أن وزارة المالية تعتزم خلال الشهر الحالي دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48 مليون دولار) لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي.