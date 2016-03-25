“فوجيتا” تمنح دريك آند سكل للسكك الحديدية عقداً بـ 340 مليون ريال لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة

أعلنت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” الإماراتية للمقاولات، عن فوز شركة “دريك آند سكل للسكك الحديدية” بعقد قيمته 340 مليون ريال قطري لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مستودعات “مترو الدوحة”. وتم منح هذا العقد من قبل شركة “فوجيتا” التي تتولى أعمال بناء الخطوط الحمراء والخضراء ضمن المرحلة الأولى من مستودعات “مترو الدوحة”.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه بموجب أحكام العقد، تتعهد “دريك آند سكل للسكك الحديدية” مسؤولية القيام بكافة أعمال التوريد والتركيب والاختبار والتكليف لجميع خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمستودع ومسارات السكك الحديدية للخطوط الحمراء والخضراء والمرافق ذات الصلة، وذلك ضمن جدول زمني محدّد على أن يتم التسليم في العام 2019. وستقوم دريك آند سكل بالمشاركة في عملية التحقق من التصميم، كونها إحدى المشاركين في اجتماعات مراجعة التصاميم للمشروع.

وقال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة دريك آند سكل للأعمال الهندسية “يشكّل مشروع المرحلة الأولى من شبكة مترو الدوحة واحداً من أهم مشاريع النقل الحضري في منطقة الخليج العربي، وهو العقد الثاني الذي تفوز به الشركة في مجال السكك الحديدية في المنطقة عقب مشروع نظام النقل الآلي للمسافرين في مطار دبي الدولي”.

وأضاف “نحن نتطلّع قدماً لتسخير خبراتنا الواسعة ومعارفنا المعمّقة في تنفيذ عدد من كبرى المشاريع الرائدة في المملكة المتّحدة، منها مشروع إعادة تطوير “محطة سانت بانكراس” و”مشروع البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة لنفق القناة” ومشروع توسعة محطة خط قطارات “أنفاق جوبيلي”، بالإضافة إلى محطتي ستراتفورد” وإبسفليت”.

وقال داركو ماكورا، مدير العمليات التشغيلية في شركة دريك آند سكل للسكك الحديدية “تحظى دريك آند سكل للسكك الحديدية بشبكة واسعة من العلاقات المتينة مع كبار الخبراء ومزوّدي الخدمات التقنية في مجال سكك الحديد في المنطقة، وتجمعنا شراكات وتحالفات إستراتيجية مع عددٍ من أهم الشركات الرائدة في المجال، بما يدعم جهودنا المتواصلة للفوز بمزيد من مشاريع السكك الحديدية والنقل الحضاري رفيعة المستوى في المنطقة وتحديداً دول الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية وقطر”.

وقال البيان إن “دريك آند سكل للسكك الحديدية” تحظى بتواجد دولي قوي وخبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عاماً في تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية في أوروبا ودول شرق آسيا. وتوفّر الشركة توليفةً واسعةً من حلول الهندسة والمشتريات والبناء المتكاملة لكافة الأنظمة والخدمات ذات الصلة بالمحطات والمستودعات والأنفاق لتلبية مختلف الاحتياجات الصناعية والتصنيعية والحكومية ومتطلّبات عملاء مشاريع السكك الحديدية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وقامت “دريك آند سكل للسكك الحديدية”، التي تأسّست تحت مظلة الشركة العالمية “دريك آند سكل إنترناشيونال”، بإنجاز العديد من مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتّحدة ودول الشرق الأقصى، والتي نجحت من خلالها في تلبية مجموعة من المتطلبات المعقدة للأنظمة الهندسية الخاصة بالسكك الحديدية. وتتمثّل هذه المشاريع في شبكات مترو الأنفاق وسكك القطارات السريعة وشبكات السكك الحديدية في المناطق الحضرية ومحطات صيانة قاطرات السكك الحديدية.