الكويت: هدم 20 مدرسة حكومية بكلفة مليون دينار

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن توفير ميزانية لهدم نحو 20 مدرسة حكومية آيلة للسقوط في 4 مناطق تعليمية وإعادة بنائها من جديد، كشف مصدر تربوي ان كلفة هدم المدرسة الواحدة تقارب 50 ألف دينار، وإعادة بنائها من 3 إلى 5 ملايين دينار.

وقال العيسى، بحسب ما أوردته صحيفة «الراي» الكويتية، انه تم «تشكيل فريق هندسي من وزارتي التربية والأشغال لمعاينة المباني المدرسية المدرجة ضمن قائمة الهدم»، مشيراً إلى ان قطاع المنشآت التربوية «ملتزم بهدم أي مدرسة يدرجها الفريق الفني في القائمة دون النظر إلى خضوع هذه المدرسة للصيانة أو لأعمال الترميم خلال الفترة الفائتة».

واشار إلى ان «من بين المدارس التي سوف تحظى بأولوية الهدم في منطقة العاصمة التعليمية مدرسة عبد الله الفرج، ابن سيناء، زينب الابتدائية، روضة شجرة الدر، روضة القدس، روضة بلال، روضة السيد عمر، روضة دمشق وروضة بلقيس».

ولفت العيسى إلى المدارس التي ستهدم في منطقة الأحمدي التعليمية وهي «روضة ابن حيان وزنوبيا وثانوية الأحمدي»، فيما حددها في منطقة حولي بـ «مدرسة أسامة بن زيد، روضة الخلود، ثانوية فلسطين وثانوية عبد الرزاق البصير»، مختتماً جدول الهدم بـ 4 مدارس في منطقة الجهراء التعليمية هي «المعتصم، الجهراء الابتدائية، المقداد بن الأسود وكاظمة».