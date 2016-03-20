“ساما” : إطلاق شركة متخصصة في إعادة التمويل العقاري بـ 5 مليارات ريال نهاية العام الجاري

كشفت صحيفة سعودية أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعتزم إطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، برأس مال 5 مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%.

وأضافت صحيفة “الرياض” أن إطلاق الشركة سكون قبل نهاية العام الجاري، فيما بيّنت الشركة أنه سيخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

ووفقاً للصحيفة فإن الشركة ستعمل على تحقيق النمو وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى أن تأسيس شركة إعادة التمويل سيعزز من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية.

وتنص المادة السابعة المادة السابعة عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي على أن مؤسسة النقد ترخص لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً لنظام التمويل ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري، وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.