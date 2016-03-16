ملعب بولينغ وشاطئ وغابة مطيرة على قمة ناطحتي سحاب في دبي

وسط تكتم شديد، باشرت مجموعة شركات عالمية تشييد ناطحتي سحاب في دبي وفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، مشيرةً إلى أن المشروع تفرد بتقنيات عمرانية وهندسية غير مسبوقتين على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة : تضم الناطحتان مرافق فخمة اعتاد الناس على رؤيتها على الأرض لا في الأبراج السكنية والتجارية.

وأضافت، يضم مشروع ناطحتي السحاب في طبقاتها العليا غابة مطيرة على مساحة 75000 قدم مربع، وملعبا للبولينغ وشاطئاً صناعياً ومنتجعا صحيا يتوسطه شلال وبركة سباحة مغطاة بالزجاج وردهة سماوية في القمة، ويتكون كل منهما من 47 طابقا، ويتصلان ببعض بمنصة تضم منافذ للتجزئة والترفيه ومطاعم ومراكز رجال أعمال وقاعات مؤتمرات من 5 طبقات إلى جانب طابقين للمواقف ويتوقع إنجازهما في 2018 بتكلفة قد تتجاوز ملياري درهم.

وخصصت الشركات المطورة للمشروع الناطحة الأولى لاستخدامات الضيافة إذ يضم فندقا فئة 5 نجوم يتكون من 450 غرفة، بينما ناطحة السحاب الثانية للسكن الفاخر وتتكون من 280 شقة، هذا غير المطاعم وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات. تبلغ مساحة الأرض التي تطل مباشرة على شارع الشيخ زايد 13000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 170000 متر مربع.

تستخدم الشركات المطورة تقنيات هندسية حديثة وحصرية بالمشروع لاسيماً فيما يتعلق بالخدمات في كلا البرجين، إذ سيعملان بتقنيات ذكية فيما سيجري تطبيق مفاهيم جديدة في إعادة تدوير المياه داخل البرجين لاستخدامها في الأمطار الصناعية والشلال. ويعكس المشروع الجديد الذي يحمل اسم (روزمونت) تفوق دبي ومواصلتها تشييد مشاريع غير مسبوقة في تاريخ الهندسة المعمارية وتلك التي لا نظير لها في العالم.

(الصورة كما نشرها موقع البيان الإلكتروني)