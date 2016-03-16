الإسكان السعودية تتجه لـ للتعاقد مع 10 شركات أجنبية لإنشاء 50 ألف وحدة

أفادت صحيفة “الحياة” أن وزارة الإسكان السعودية تتجه إلى التعاقد مع شركات تطوير عقار أجنبية لتلبية حاجة السوق السعودية بمزيد من المساكن، التي ينتظرها آلاف السعوديين.

وقالت الصحيفة بحسب مصادر لها إن الوزارة بعد أن وقعت اتفاقات عدة مع شركات وطنية لإقامة نحو 56 ألف وحدة سكنية في مدن الرياض وجدة والخبر وحائل وتبوك والطائف، لا تزال في حاجة إلى شركات عملاقة قادرة على إنجاز مشاريع مماثلة أو أكبر في مدن سعودية أخرى، لذا عقدت محادثات مع 10 شركات تركية ومصرية ودولية، توشك الإسكان أن توقع معها عقوداً لتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تتجه لتحديد دورها في تفعيل آلية التشريع ووضع معايير للمشاريع والإشراف عليها، وترك عملية البناء للمطورين العقاريين، وإلزامهم بالتقيد بمواصفات الجودة.

وأشارت، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر عشرات المشاريع التي عملت عليها الوزارة مسبقاً في عدد من المدن والمحافظات، إلى جانب رغبتها في تعزيز دور المطورين العقاريين، ولا سيما بعد تأسيسها لمركز خدمات المطورين، الذي يسعى للحد من الصعوبات التي يواجهونها في عملهم.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أنها ستتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية المؤهلة، سعياً إلى توفير الوحدات السكنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ويتوقع أن تكون الشركات من كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، إلى جانب مصر وتركيا.