محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inإنشاءات

الهيئة السعودية للمقاولين: 400 ألف مقاول يعملون في القطاع ويحتاجون لقرارات صارمة لضبطه

الهيئة السعودية للمقاولين: 400 ألف مقاول يعملون في القطاع ويحتاجون لقرارات صارمة لضبطه
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الهيئة السعودية للمقاولين: 400 ألف مقاول يعملون في القطاع ويحتاجون لقرارات صارمة لضبطه

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن هناك ما يقارب 400 ألف مقاول يعملون في الاستثمار بقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية.

 

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، دعا أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين الجهات المسؤولة في المملكة لاتخاذ قرارات صارمة يكون الغرض منها ضبط قطاع المقاولات وتوحيد الاتفاقيات.

 

وقال “العفالق” إن نقص عدد المقاولين وصعوبة التشريعات أحد الصعوبات التي تواجه المستثمر مع قلة الأيدي العاملة بسوق البناء والتشييد مع ملاحظة دخول غرباء للسوق ليس لديهم أي خبرة بقطاع المقاولات.

 

وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في السعودية من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر. وذكر تقرير، في مطلع مارس/آذار الجاري، أن وزارة المالية تعتزم خلال الشهر الحالي دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48 مليون دولار) لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي.

 

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا