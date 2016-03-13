الإعلان عن التصميم الفائز بجناح إكسبو 2020 دبي

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لمعرض أكسبو 2020 دبي رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، رئيس طيران الامارات ، واللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020 دبي، وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية، عن أسماء الفائزين في احدى المسابقات المعمارية الاكثر مرموقة في العالم لتصميم أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي. وأطلقت شركة إعمار العقارية نيابة عن معرض إكسبو 2020 دبي في يوليو 2015 هذه المنافسة العالمية التي شاركت فيها 13 شركة رائدة في مجال الهندسة المعمارية حول العالم.

وسعت هذه المسابقة إلى تجسيد الموضوعات الأساسية للمعرض، وهي الفرص والتنقل والاستدامة من خلال تصميمات معمارية متفردة تبعث الحياة في هذه الأجنحة. وتعد تصاميم الأجنحة وهندستها المعمارية جواهر أساسية في كل المعارض العالمية، وتسهم الأجنحة الثلاثة في تسليط الضوء على أحدث الأفكار والابتكارات، وتوفر للزوار مغامرة فريدة لا تنسى. وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020 دبي، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، رئيس طيران الإمارات الفائزين بهذه المسابقة، وقال «جذبت هذه المسابقة مجموعة متميزة من الشركات المعمارية التي قدمت تصاميم أبهرت كل من شارك في عملية الاختيار»

وأضاف: «بعد دراسة متأنية وقع الاختيار على 3 تصاميم استثنائية ستشكل علامة فارقة في معرض إكسبو 2020 دبي». وكان من أهم المعايير الرئيسية لاختيار التصاميم الفائزة هو قدرتها على تجسيد المواضيع الأساسية للمعرض ومرونة استخدامها واستمراريتها حتى ما بعد انتهاء مدة المعرض في 2021. والتصميم الفائز لجناح الفرص مقدم من BIG (مجموعة بيارك إنجلس)، وهي مجموعة من المهندسين المعماريين والمصممين والبنائين والمفكرين مقرها في كوبنهاغن ونيويورك. وتعكس فلسفة تصاميمهم الاعتقاد أن الحياة الحضرية المعاصرة هي نتيجة التقاء التبادل الثقافي والاتجاهات الاقتصادية العالمية وتكنولوجيا الاتصالات.

ومن المعروف أن شركة BIG لها نهج مبتكر في مجالات الهندسة المعمارية وتعمل حالياً على تصميم المقر الجديد لـ«غوغل». أما مجموعة فوستر وشركاه ذات الشهرة العالمية، ومقرها لندن، فقدمت الاقتراح الفائز لجناح التنقل والمستوحى من أفكار أربعة عقود من التصاميم الرائدة بما في ذلك بناء INDEX في دبي والمخطط الرئيس لمدينة مصدر. أما التصميم الفائز لجناح الاستدامة، الذي سيصبح فيما بعد مركزاً لتعزيز التقنيات المبتكرة، فقد جاء من شركة غريمشو المعمارية. وتشتهر الشركة بتصميم مشروع EDEN في كورنوال في المملكة المتحدة، وتعد شركة رائدة في مجال الهندسة المعمارية المستدامة. وستشكل الأجنحة الثلاثة محور موقع المعرض الممتد على مساحة 2 كم مربع بحيث تحيط بساحة «الوصل» – القلب الرمزي والفعلي لمعرض إكسبو 2020 دبي. وعبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن أمله في أن يكون «معرض إكسبو 2020 مهرجاناً للإبداع البشري. وتستكشف الدول والمنظمات التي تشارك فيه والملايين الذين سيزورونه، قوة التواصل من خلال مجالات الفرص والتنقل والاستدامة، وهذه الأجنحة الثلاثة ستساهم في تجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال التصاميم المتقنة».

من جهته، قال محمد العبار، عضو اللجنة العليا للمعرض ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، أن «التصاميم الفائزة تضيف إلى رصيد دولة الإمارات ودبي وسجلهما الحافل بالتصاميم المعمارية الأيقونية، وخاصة عند النظر لاستدامتها على المدى الطويل ومساهمتها في إرث معرض إكسبو 2020 وتطور ونمو دبي في الأيام المقبلة». ويعد «إكسبو 2020 دبي» أو معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وعلى أرض دولة عربية. وصمم بأسلوب يجسد على أرض الواقع الموضوع الرئيسي المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وهو شعار يسعى لتغذية روح التعاون، والحث على توليد الأفكار، واتخاذ إجراءات وقرارات مشتركة تقودنا إلى غدٍ أفضل يرتكز على الاستدامة والإنصاف. وسيقام هذا المعرض الضخم على مساحة 438 هكتاراً في دبي، ومن ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعرض مساحتها 200 هكتار، إضافة إلى منطقة مخصصة للضيافة والسكن والخدمات اللوجستية.

وسيحث هذا المعرض أثناء مدة انعقاده على الحوار والتعاون لتفعيل موضوعه الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة. وسيبرز الموقع هذه المفاهيم ليكون مصدراً للإلهام بفضل تصميماته العمرانية والبيئة الطبيعية. ويوضح المخطط العام لـ«إكسبو 2020» أن المساحة المبوبة تنقسم إلى ثلاث مناطق مميزة، تُخصَّص كل واحدة منها لأحد الموضوعات الفرعية (الفرص والتنقل والاستدامة)، وتصب جميع هذه المناطق في الوصل بلازا، قلب موقع «إكسبو 2020». وبعد ختام فعاليات المعرض الذي سيمتد من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي دور تفعيل الخطط المُتقنة التي ستركز على خلق إرث زاخر من خلال الاستفادة من المباني التي سيتكون منها دبي الجنوب، ذلك المشروع العمراني الذي يجسد رؤية دبي في أن تصبح مدينة الأحلام.