القاهرة تشكر الرياض لحل مشكلة العاملين المصريين بمجموعة بن لادن السعودية

أعربت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عن خالص شكرها للسلطات السعودية لحل مشكلة آلاف العاملين المصريين بمجموعة بن لادن؛ أكبر شركة مقاولات في المملكة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، شبه الحكومية، أمس الخميس، إن الآلاف من العمال المصريين في السعودية وجهوا “الشكر لوزيرة الهجرة لجهودها في حل مشكلتهم مع شركة بن لادن، حيث ورد لوزارة الهجرة آلاف الشكاوى من العمال المصريين بالشركة تقضى بتأخر صرف رواتبهم لفترة تزيد على خمسة أشهر، مما يجعلهم عرضة لمغادرة المملكة العربية السعودية وترك عملهم”.

وكانت “مكرم” قد تواصلت مع السلطات السعودية وإدارة مجموعة بن لادن إلى اتفاق يقضى بثلاثة بنود، على من يرغب من العمالة الاستمرار بالعمل مع مجموعة بن لادن أن يبقى بالسكن خلال الأيام القادمة لحين صرف مستحقاته، بالإضافة إلى الشهرين الماضيين مع التزام مجموعة بن لادن باحتساب فترة بقائهم بالسكن وعدم تغيبهم عن العمل واعتبارهم أنهم على رأس العمل خلال الفترة التي مكثوها بالسكن لانتظار رواتبهم.

كما تضمنت بنود الاتفاق أنه من يرغب في الخروج النهائي يتم تصفية جميع مستحقاته حتى تاريخه وإعداد له خروج نهائي، ومن لديه الرغبة لنقل خدماته على أية جهة أن يتقدم بطلب خطى للإدارة وسوف يتم الموافقة على ذلك فوراً، بالإضافة إلى استلام جميع مستحقاته.

وجاء ذلك بعد أن أكدت تقارير أن عدداً كبيراً من عمال مجموعة بن لادن توقفوا، يوم أمس الخميس، عن العمل بسبب تأخر رواتبهم ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، وأن حالة من الاحتجاجات والغضب سادت بين العمال، بعد تراكم الالتزامات البنكية والمشاكل الأسرية التي حلت عليهم بسبب تأخر رواتبهم لفترات طويلة.

وتعاني مجموعة بن لادن؛ كبرى شركات المقاولات السعودية من أزمة مالية، وذكر تقرير نشره موقع “دوت مصر” يوم 15 فبراير/شباط الماضي أن مجموعة بن لادن للتنمية والاستثمار استغنت عن نصف موظفيها وعمالها العاملين في مواقع الشركة داخل السعودية وأن أغلبهم مصريون.