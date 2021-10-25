السعودية: طرح مشاريع إنشاء وصيانة المرافق العامة بالمدينة المنورة

ويعد المشروع إحدى المبادرات المدرجة ضمن خطط الأمانة لتخصيص جانب من خدمات القطاع البلدي على مستوى المنطقة، حيث حددت الأمانة ضمن نطاق المشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 66 مرفقاً عاماً بمجموع 285 وحدة، تُشكل حوالي 78% من إجمالي الوحدات في المرافق العامة ومواقع إقامة الفعاليات العامة والمنافذ والطرق الرئيسة، في حين يُمكّن المشروع المستثمر من إنشاء وتطوير 44 كشكاً استثمارياً بمجموع مساحات يصل إلى 674 متراً مربعاً، إضافة إلى 44 موقعاً لأجهزة البيع الذاتية في عدد من المواقع الحيوية داخل النطاق العمراني بالمدينة المنورة.

وتستهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المشروع تحقيق 5 أهداف إستراتيجية تشمل تقديم خدمات متكاملة وشاملة تخدم جميع المستفيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحسين تجربة مستخدمي المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري من خلال بناء وتأهيل وحدات ذات معايير تصميمية وتشغيلية عالية المستوى، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية من خلال الاستفادة من الأصول البلدية، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق عبر استخدام نموذج الشراكة مع القطاع الخاص.

ويستند المشروع على الالتزام بتحقيق 4 معايير تصميمية لتشغيل الوحدات الجديدة المزمع تنفيذها في المواقع المستهدفة لتكون مواكبة لبرامج الاستدامة من خلال توفير مواد وتركيبات تضمن سهولة صيانتها والحفاظ عليها، وكذلك شمولية تصميم الوحدة في توفير المتطلبات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تحقيق النظافة والصحة العامة بشكل مستمر في تلك المرافق، وتعزيز المظهر الجمالي في إطار تحسين المشهد الحضري من خلال استخدام مواد تحقق استدامة تلك المرافق على المدى الطويل.

وتسعى أمانة المنطقة إلى أن تكون المرافق الجديدة نموذجاً معمارياً يعكس مستوى التطور العمراني الذي تشهده المدينة المنورة ويحقق المتطلبات التكاملية والجمالية لجميع عناصر المشروع، إضافة إلى الاحتياجات التشغيلية للمستخدمين، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية والتطويرية بالمدينة المنورة، ورفع مستوى جودة الحياة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين الراغبين في المنافسة إلى الاطلاع على جميع معلومات المشروع من خلال زيارة منصة فرص https://furas.momra.gov.sa، مشيرةً إلى أن مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية تستمر إلى نهاية 27 ربيع الأول 1443هـ.