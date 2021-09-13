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السعودية تستهدف الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030

تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تستهدف الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030
السعودية تستهدف الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ 37، فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ 30 عالمياً، وواصلت تقدمها أيضاً في عام 2019م إذ احتلت المركز الـ 26 عالمياً، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرة السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليارات ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

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