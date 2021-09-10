تغذية حي بالرياض بالمياه بتكلفة تجاوزت 12مليون ريال

وبيّنت أن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من (12) مليون ريال شمل تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، وبأطوال تجاوزت (7) كم، وتنفيذ عدد (34) غرفة صمامات لأغراض القفل، وقياس التدفق، والهواء، والغسيل، بالإضافة إلى تنفيذ (9) شبكيات على الخطوط القائمة.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه بالعاصمة الرياض، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية قُدُمًا في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، ومشددةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.