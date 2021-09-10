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تغذية حي بالرياض بالمياه بتكلفة تجاوزت 12مليون ريال

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه استنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وتعزيزًا لكفاءة تشغيل المياه في مدينة الرياض، فقد انتهت مؤخرًا من تنفيذ أعمال خطوط مياه رئيسية، لدعم وتغذية المنطقة المرتفعة بحي النظيم شرق مدينة الرياض.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تغذية حي بالرياض بالمياه بتكلفة تجاوزت 12مليون ريال
تغذية حي بالرياض بالمياه بتكلفة تجاوزت 12مليون ريال

وبيّنت أن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من (12) مليون ريال شمل تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، وبأطوال تجاوزت (7) كم، وتنفيذ عدد (34) غرفة صمامات لأغراض القفل، وقياس التدفق، والهواء، والغسيل، بالإضافة إلى تنفيذ (9) شبكيات على الخطوط القائمة.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه بالعاصمة الرياض، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية قُدُمًا في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، ومشددةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

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