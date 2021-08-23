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انشاء 4079 كم طُرق و 210 جسور شمال السعودية

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عدداً من المشروعات المهمة في منطقة تبوك، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في المنطقة 4079 كم، كما قامت الوزارة بتنفيذ 210 جسور في المنطقة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انشاء 4079 كم طُرق و 210 جسور شمال السعودية
تحتل المملكة المركز الأول في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي 2019

ومن أبرز هذه المشروعات طريق تبوك – ضباء الذي يبلغ طوله 180 كم، والذي يربط مدينة تبوك بميناء ضباء ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم.

كما يخدم الطريق حركة التجارة والمسافرين عبر ميناء ضباء، ومن أبرز مشروعات الطرق في منطقة تبوك أيضاً طريق تبوك – حقل الذي يبلغ طوله 230 كم، ويربط مدينة تبوك بمحافظة حقل السياحية، ويخدم حركة السياح القاصدين للمحافظة.

ويسهل أيضاً حركة المسافرين عبر منفذ الدرة على الحدود السعودية الأردنية ، كما قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإنشاء طريق تبوك – شرما الذي يربط تبوك بمشروع نيوم والطريق الساحلي حقل/ ضبا/ أملج، ويمتد من مدينة تبوك إلى شرما على ساحل البحر الأحمر، ويبلغ طوله 136 كم.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بجميع طرق المملكة، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكة الطرق، حيث تحتل المملكة المركز الأول في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي 2019، كما تسعى الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات على الطرق أكثر من 50% .

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