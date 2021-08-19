تحفيز لدور القطاع الخاص في تشغيل المدن السعودية

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن الدكتور أحمد قطان، محاور التمكين الثلاثة المهمة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بمنطقة المدينة المنورة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة، والعمالة، وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يسهم في تحسين جميع المشروعات القائمة وكل ما يخدم منطقة المدينة المنورة.

وقد نوقش عدد من المحاور التي تصب في تلك الممكنات، بداية بالتعريف بالسكن الجماعي للأفراد وهو نطاق أشمل من سكن العمالة، هو كل عقار يجمع 20 فردًا أكثر لا تجمعهم صلة قرابة، كما تم التطرق إلى أن التحدي الموجود في وضع الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة هو الموازنة بين التكاليف وتوفير المعيشة الكريمة للعامل مما ينعكس على الإنتاجية، إضافة لمحاور واشتراطات متعلقة بذلك.

وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المساعد للعمليات المهندس فيصل بن حسين الصقار، إلى أن هنالك 3 شروط لحصول المكتب الهندسي على التأهيل بترخيص السكن الجماعي للأفراد، وهي حصوله على شهادة التصنيف، والموافقة على اتفاقية مستوى الخدمة بين الوزارة والمكتب الهندسي، وتقديم ضمان بنكي للوزارة لضمان جودة أداء المكتب الهندسي.

وأشارت وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان المساعد لتطوير الأعمال الدكتورة أمل بنت عبد الحميد شقير بأن إطلاق برنامج نقاط المقاول جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وهو أحد المحركات المهمة لتحسين وتعزيز المشهد الحضري، وحجر أساسي لضبط السوق وتحسين جودة البناء والتقليل من مخلفات البناء، وعليه صممت آلية تصحيح النقاط ضمن معايير البرنامج، ويتضمن آلية احتساب النقاط وتصنيفها بموجبه أو سالبة، ويمكن للمنشآت -عن طريق منصة بلدي –معرفة رصيد النقاط الخاصة بها.

كما جرى خلال الورشة عرض مسودة لائحة ترخيص المهن والحرف الحالية، وقائمة المهن والحرف الخاضعة للترخيص، وآليات الترخيص للمهن والحرف، وتمت دعوة القطاع الخاص للاطلاع عليها وإبداء المرئيات قبل اعتمادها النهائي، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة الحضور.