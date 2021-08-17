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السعودية: إتاحة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن إضافة خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، التي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إتاحة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية
الخدمة تشمل الاستعلام عن الأسعار، وتمكّن المستفيدين من تحديد المنطقة والمدينة وفئتها وأنشطتها الهندسية.

وأوضح الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبد اللطيف، أن الخدمة المضافة تشمل الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية، مضيفًا أن خدمة الاستعلام عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية تمكّن المستفيدين من تحديد المنطقة والمدينة المراد البحث فيها وفئتها وأنشطتها الهندسية بشكلٍ سهلٍ ودقيق، حيث تتضمن الخدمة الجديدة الاستعلام عن أسعار استشارات الرفع المساحي، وعقود التصميم والإشراف للحدود وتسليم المفتاح.

وأضاف أن الخدمة تهدف إلى تزويد المواطنين والمستفيدين عن معرفة تفاصيل الأسعار الفعلية لخدمات الشركات والمكاتب الهندسية المقدمة، والتي تهدف أيضًا إلى خلق روح التفاعل والمنافسة وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمات الهندسة، وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنظيم العمل المهني ورفع كفاءة الخدمات الرّقمية لدى قطاع الشركات والمكاتب الهندسية في الممكلة، عبر برامجها ومبادراتها، للإسهام في تسهيل وتحسين عملية البحث عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية لاستعراض معلوماتها والاطّلاع عليها بكل يسرٍ وسهولة من المستفيدين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وللاستفادة من الخدمة يمكن الدخول على الرابط التالي: https://saudieng.sa/Arabic/Inquiry/Pages/OfficesServices.aspx

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