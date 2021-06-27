تدشين واحة بمساحة 3 ملايين م² شمال السعودية للاستثمارات النسائية

وقال “أن القطاع الصناعي يحظى برعاية ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي تستهدف المملكة توطينها خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج “صنع في السعودية” والذي حظي برعاية كريمة من سمو ولي العهد سيكون له إسهامات كبيرة في تعزيز الانتماء للمنتج الوطني، ومنحه ميزة تفضيلية، إضافة إلى تسهيل وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير، أن القطاع الصناعي يشهد تحولاً غير مسبوق في ظل رؤية السعودية 2030 حيث ارتفع عدد المصانع إلى 10029 مصنعاً بإجمالي استثمارات يتجاوز 1.134 تريليون ريال، وهو أعلى رقم يُسجَل في مسيرة الصناعة السعودية، منها أكثر من 4 آلاف مصنع في المدن الصناعية، كما أنه لم يعد مقتصراً على رؤوس الأموال الكبيرة بل أن هناك فرصاً لرواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول إلى القطاع والاستفادة من الفرص التي يوفرها بما فيها المقامة في الواحات الصناعية كواحة الجوف.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد السالم، أن مشروع واحة مدن بالجوف دُشن على مساحة 3 ملايين م² منها مليون م² مساحة مطورة لتهيئة بيئة متكاملة الخدمات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتصبح ملائمة لجذب الاستثمارات النسائية، وتفعيل دور المرأة بالقطاع الصناعي فضلاً عن تحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن المشروع يأتي في إطار المبادرات الموكلة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتحقيقاً لاستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

وأضاف أنه تم طرح 6 مصانع جاهزة بمساحة 1500 م² لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجوف، لافتاً النظر إلى الانتهاء من تنفيذ شبكة التوزيع الكهربائي الخارجية المزدوجة جهد 33 ك.ف بطول 2.7 كم، وأيضاً شبكة التوزيع الداخلية جهد 33 ك.ف بطول 10.17 كم، حيث تبلغ سعة الطاقة الكهربائية 24 م.ف.أ.

وأشار إلى أن مشروع واحة مدن بالجوف يستهدف إقامة العديد من الصناعات منها: المُنتجات الصيدلانية، والمُنتجات الغذائية، والأدوات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة كالزيتون والنخيل.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

فيما أكد أمير منطقة الجوف في كلمته أهمية هذه المدينة والتي تعد ثمرة من ثمرات العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، لتنظم إلى مثيلاتها بالمملكة لما تحتويه من بنية صناعية متكاملة لحاضانات الأعمال والبنى التحتية واللوجستية لتدعم وتسهم بالنمو المحلي مما يسهم في عملية الاستدامة بالسوق وخلق فرص عمل تناسب أبناء وبنات منطقة الجوف ويلبي تطلعات أهالي المنطقة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف أن منطقة الجوف تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.

مستعرضًا ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة الرشيدة، التي كان أولها إنشاء وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لتوفير سلاسل إمداد في التعدين والصناعة، والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع، وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي، وبنك التصدير والاستيراد.

وتطرق الوزير إلى المكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين، كاشفاً عن استقبال الوزارة 550 طلب للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في 2020 وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي، استفاد منها القطاع الصناعي.

وفي جانب اخر برنامج “صنع في السعودية” ثمن دعم ولي العهد، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي، كون البرنامج يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم، وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.

وبين الوزير أن منطقة الجوف تمتلك ميز نسبية وهي فرصة لتسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها.

كما شهدت منطقة الجوف، شمال السعودية اليوم أيضا توقيع مذكرتي تعاون، للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، حيث كانت الاتفاقية الأولى مع أمانة منطقة الجوف، والثانية مع شركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال”I.be” لدعم الاستثمارات الصناعية وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، والرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم.

فيما أوضح المهندس السالم، أن الاتفاقيات تستهدف معالجة معوّقات جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم مبادرات “مدن” كالتجمعات الغذائية وتوطين واردات المملكة من المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف، إضافة إلى التعاون في إنشاء برامج حاضنات ومسرُعات الأعمال المشتركة لروُّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية وربطهم بالجهات التمويلية وكبار المستثمرين، والإسهام في زيادة حركة الصادرات، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.