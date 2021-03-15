فرص تدارك خطر الحرائق في الأبنية قبل إنشاءها

كيف بدأت عملك في مجال السلامة؟

درستُ هندسة إطفاء الحرائق في جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة. وانضممت بعد تخرّجي في عام 2007 إلى شركة استشارات هندسة الحرائق إكسوفا وارينجتون فاير، التي منحتني الفرصة منذ البداية لصقل مهاراتي وخبراتي بشكلٍ واسع ومكثف. وباعتبارها شركة متميزة في مجال هندسة الإطفاء، تمثلت مهمتنا في تقديم الخدمات للعديد من المشاريع المرموقة، بما يشمل مشاريع توسعة مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو وترافورد سنتر. ويولي قطاع الإنشاءات بالمملكة المتحدة أهمية كبيرة لهندسة الحرائق باعتبارها أحد المجالات الحيوية والمتكاملة للوقاية من الحرائق. كما تُقدّر شركات الهندسة المعمارية البريطانية أهمية النهج التصميمي القائم على الأداء لمساهمته في تحقيق تطلعاتها بمختلف مشاريع العمارة.

وعند عودتي إلى سلطنة عُمان، كانت هندسة الحرائق لا تزال مفهوماً جديداً نسبياً، ويحظى باهتمام عددٍ قليل من العملاء مثل دبليو إس أتكينز الدولية، وشركة كوي التي كانت تُشرف حينها على تصميم مشروع توسعة مطار مسقط الدولي. إلى جانب ذلك، كانت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في السلطنة تواجه صعوبة في تقبّل التصاميم المبتكرة التي ساعدتنا عموماً على الترويج للمفاهيم التصميمية القائمة على الأداء في السوق العُمانية. وساهمت هذه الفرصة في تأسيس شركة تينابل للاستشارات الهندسية للوقاية من أخطار الحريق في عام 2010، لنواصل منذ ذلك الحين التعاون عن كثب مع الهيئة العامة للدفاع المدني لتعزيز أهمية هندسة الإطفاء وتطبيق إجراءات فعالة وتحليل الهياكل المعقدة. وأنا فخور لأنني أسست اليوم واحدة من أبرز وأكبر الشركات المختصة بهندسة إطفاء الحرائق في المنطقة.

وعن توجهات تصميم الأبنية في السلطنة من ناحية الالتزام بمعايير أنظمة البناء لتلافي عيوب السلامة، يوضح بالقول:”

نلتزم كفريق في الشركة بالتشجيع على اعتماد تصاميم قائمة على الأداء كطريقة فعالة لضمان سلامة المباني والقاطنين بها، خاصة عند السعي لمعالجة أي صعوبات تُعيق تحقيق الأهداف التصميمية لشركات المعمارية. وفي ضوء ذلك، نتعاون مع المهندسين المعماريين طوال مرحلة التصميم، حيث نقوم بمراجعة مفهوم التصميم المعماري وتقديم الإرشادات التوجيهية وتقييم مدى التوافق مع القوانين والمعايير ذات الصلة بإطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة. وعند مواجهة صعوبة في تطبيق الإرشادات التوجيهية، فإن النهج التصميمي القائم على الأداء يساعدنا في تحديد مجالات الاهتمام وتصحيحها قبل نيل الموافقات المحلية ذات الصلة.

وفيما يخص الاختبارات أثناء تقديم خدمات ما بعد التعاقد، فإننا نلتزم بتنفيذ عمليات البناء والتركيب بما يتماشى مع هدف التصميم الأساسي. كما نعمل على تطبيق المصفوفة الصحيحة لمجموعة الأسباب والنتائج أثناء الاختبارات، مع مراعاة انسجام أنظمة إطفاء الحرائق مع الاستراتيجية الخاصة بإطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة.

ويتناول الأخطاء الشائعة في الأبنية التي لا تراعي جوانب هامة في مراحل تصميمها. ويقول:”

نسعى للتواصل مع المهندسين المعماريين منذ بدء مرحلة إعداد المفهوم ووصولاً إلى مرحلة التصميم التفصيلي، بهدف مراجعة التصميم المعماري وتقديم الإرشادات وتقييم مدى التوافق مع القوانين والمعايير ذات الصلة بإطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة. ويسمح لنا ذلك بتحديد مجالات الاهتمام وتصحيحها قبل الحصول على الموافقات المحلية ذات الصلة.

ونرصد اليوم مجموعة متزايدة من المخالفات أثناء تشييد المباني، ويُعتبر أسلوب ضغط السلالم عاملا رئيسياً لضمان سلامة المبنى كمثال، ويجب أن يظل الضغط إيجابياً عند نشوب الحرائق لمنع نفاذ الأدخنة باتجاه السلالم. وغالباً ما نرصد ضغطاً سلبياً أثناء عمليات الفحص النهائية، قد يتسبب بتسرّب الأدخنة إلى السلالم، أو قد يحدث ضغطاً زائداً يجعل من الصعب جداً فتح أبواب الخروج أثناء اندلاع الحريق.

ومن الضروري جداً اختبار جميع أنظمة السلامة من الحرائق إذا كان المبنى يتقيّد بكود البناء الخاص بالدولة، لكن إجراء ذلك الاختبار يستغرق فترة زمنية وقد يصعُب تنفيذه أحياناً بسبب ضيق الوقت. وقد يكون من الصعب أيضاً القيام باختبارات محددة، مثل التأكد من الضغط الصحيح للسلالم في المباني المرتفعة التي لا تزال فيها أعمال البناء مستمرة ضمن الطوابق العليا. فعلى سبيل المثال، إذا كانت السلالم قيد الاستخدام وتم فتح أبواب السلامة من الحرائق، فقد يؤثر ذلك على نتائج الاختبارات بنهاية المطاف.

ويعد إخماد الحرائق أمراً مهماً، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في منع انتشار الحريق. ففي حال مرّ أنبوب الإطفاء عبر جدارٍ مقاومٍ للحرائق، يجب إغلاقه بإحكام باستخدام طوقٍ مضاد للحريق لضمان إغلاق الجدار في حالة ذوبان الأنبوب. وينص كود الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق على تصنيف واعتماد جميع عمليات إخماد الحرائق من قبل مهندسي إطفاء مؤهلين، لكن غالباً ما يتم التغاضي عن ذلك بسبب نقص المعارف أو الرغبة بتحقيق وفورات محتملة في التكاليف.

هناك أحيانا احصائيات تبرز تدني عدد ضحايا الأبراج الشاهقة في الحرائق مقارنة مع الحوادث في أبنية أخرى، فما السبب في النجاح في تقليص الإصابات في حرائق الأبنية السكنية؟

يمثل الحفاظ على السلامة الحافز الرئيسي في جميع عملياتنا. وباعتبارنا مستشارين مختصين بهندسة إطفاء الحرائق، يتمثل دورنا في ضمان امتثال المشاريع للكود الحالي الخاص بإطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة، إضافة إلى التعاون مع الأطراف المعنية لتطوير استراتيجية شاملة للسلامة وإخماد الحرائق، إذ يعدّ ذلك عاملاً أساسياً لضمان الامتثال للقوانين.

ويمكننا ضمان الامتثال لتلك القوانين فقط عند مرحلة تسليم المشاريع. ومع ذلك، يجب على المطورين وملّاك المباني مواكبة القوانين والإرشادات الجديدة فور إصدارها. وغالباً ما يكون هناك اعتقاد خاطئ بأن متطلبات إطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة تنتهي بمجرد استكمال إنشاء المبنى، لكن ينبغي لملّاك المباني إجراء عمليات تدقيق منتظمة واختبار أداء أنظمة إطفاء الحرائق والحفاظ على السلامة، للتأكد بأن المبنى لا يزال يتقيّد بالقوانين ذات الصلة. وفي حال عدم تطبيق ذلك، فمن الضروري تنفيذ إجراءات التصحيح حيثما أمكن ذلك لضمان أعلى درجات الامتثال. ويجب أن تعتمد شركات التطوير على استراتيجية شاملة للسلامة وإطفاء الحرائق لتسهيل إجراء أي تعديلات مستقبلية. ولا شك أن التعاون مع الشركات الاستشارية المختصة بإطفاء الحرائق خلال مختلف مراحل دورة حياة المبنى يساعد على تعزيز مستويات الاطمئنان وضمان التزام المبنى بأعلى معايير السلامة العامة والوقاية من الحرائق.

وردا على استفسار حول إمكانية وجود ثغرات في التعامل مع الحرائق الخطرة في الأبنية والتدريب اللازم لعناصر الإطفاء لتلافي الوقوع في أخطاء خلال اخماد الحرائق، يجيب بالقول:”

تنفذ هيئة الدفاع المدني تدريبات مكثفة لإخماد أي حرائق قد تندلع، وتشهد المنطقة معدلات نجاح متزايدة في هذا السياق بسبب التطوير المستمر لآلية عمل الهيئة.

بالمقابل، يوجد نقص في البرامج التدريبية الخاصة بتصاميم المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يؤدي نقص المعرفة والوعي إلى منح الموافقات لبعض التصاميم غير المتوافقة بشكلٍ كامل. ونعتقد أن هذه الهوة تتقلص ببطء خاصة مع انضمام المزيد من المهندسين المؤهلين إلى هيئة الدفاع المدني، وتزايد الخبرات في القطاع. وشهدت السنوات العشر الماضية نمواً سريعاً في قدرات هيئة الدفاع المدني وأصبحت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع المشاريع من مختلف الأحجام والتعقيدات.

وعن وجود مخاطر حرائق لدى توقف بعض المشاريع قيد الانشاء لأسباب عديدة؟

سنواجه المخاطر دائماً عند توقف العمل ببعض المشاريع؛ فقد تتآكل الهياكل المكشوفة ما يعرض استقرار المبنى للخطر. وثمة مخاطر أخرى تتمثل في تغير متطلبات الكود، ما قد يؤثر على التخطيط المعماري للمبنى رغم إمكانية التحكم بتلك المخاطر.

وتتمثل المخاطر الرئيسية في حدوث تغييرات على مستوى فرق التصميم أو التعاقد؛ حيث قد تضيع السجلات ولا يتمّ فهم الأهداف التصميمية للمبنى بشكلٍ كامل، مما يؤدي للاعتماد على الافتراضات. وينتج عن ذلك تغييرات غير مصرح بها على صعيد التصميم وتطبيق معايير السلامة من الحرائق أو التركيب.