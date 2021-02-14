محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inإنشاءات

السعودية: ترسية العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية

يتضمن المشروع مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: ترسية العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية
14420701

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.

ويتضمن المشروع مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وأكد أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا