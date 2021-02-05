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Posted inإنشاءات

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة

أعلنت شركة أرابتك القابضة اليوم الخميس، عن استقالة رئيسها التنفيذي “وائل فرسخ” الذي تسلم منصب الرئيس التنفيذي للشركة في إبريل/ نيسان 2020.، وفقاً لبيان الشركة، لبورصة دبي.

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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة

وأعلنت شركة أرابتك القابضة منذ نحو أسبوع أن مجلس الإدارة يُتابع الإجراءات المتخذة بخصوص طلب تصفية وإفلاس الشركة.

وأعلنت الشركة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عن تقديمها طلب إشهار إفلاسها وبعض شركاتها التابعة وتصفية أموالها للمحكمة.

وفي أكتوبر/تشرين الماضي، أقرت الجمعية العمومية للشركة حل الشركة وتصفيتها بسبب أوضاعها المالية.
‏ ولا تزال الشركة تخوض في مراحل التصفية وعينت قبل أسبوعين شركتين لتقديم الاستشارات لغرض بيع شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وأرابتك للخدمات الهندسية، في إطار المحافظة على قيمة أصول التصفية حماية لمصالح جميع دائنيها.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا أن المسارات المحتملة تشمل بيع بعض الشركات التابعة للشركة، بما في ذلك شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وشركة أرابتك للخدمات الهندسية من خلال دعوة العديد من المستثمرين لتقديم عروض شراء.

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