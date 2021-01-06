“تبريد” توقع اتفاقية لتوفير خدماتها لـ”سي وورلد أبوظبي”

وام / أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” اتفاقية مع شركة “ميرال”، توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع “سي وورلد أبوظبي”، المدينة المتخصصة في الحياة البحرية والتي تطورها “ميرال” على جزيرة ياس.

وستعمل شركة “تبريد” على ربط مشروع “سي وورلد أبوظبي” الجديد بشبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة ياس وستوفر قدرة تبريد تصل إلى 15000 طن تبريد.

كما تخطط شركة “تبريد” لبناء محطة جديدة مخصصة بحلول عام 2022 في موقع مشروع “سي وورلد أبوظبي” وبمجرد إنشاء محطة تبريد المناطق سيستفيد المشروع من مصدر تبريد موثوق ومستدام ومتقدم تقنياً، ومرتبط بشبكة للتبريد المركزي في جزيرة ياس التي تشغلها شركة “تبريد”.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”: “يرتكز التزامنا دائماً على تقديم أحدث حلول تبريد المناطق التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة”. وأضاف:”تضطلع شركة “تبريد” بدور هام في دعم أجندة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير حلول تبريد مستدامة للمشاريع البارزة في الإمارة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية”.

وبخبرات تتجاوز عقدين في توفير حلول تبريد متطورة ومستدامة تقنياً لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، فإن شركة تبريد تمتلك القدرات والخبرات التي تؤهلها بشكل فريد لتقديم خدمات التبريد إلى المدن الترفيهية والأحواض المائية عالمية المستوى مثل “سي وورلد أبوظبي”. كما تقدم “تبريد” خدمات تبريد المناطق بالفعل إلى كل من “ياس ووتر وورلد”، و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” ؛ “وعالم فيراري أبوظبي”، إلى جانب “مرسى ياس” و”فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس” الشهير. وتقدم شركة تبريد حالياً قدرة مجمعة إجمالية تبلغ 62000 طن تبريد من السعة المتعاقد عليها في جزيرة ياس، والتي تتمتع ككل بقدرة إجمالية محتملة تزيد عن 100000 طن تبريد.

ومن خلال 86 محطة لتبريد المناطق، توفر شركة “تبريد” حالياً أكثر من 1.399 مليون طن تبريد لأبرز المشاريع مثل برج خليفة ومسرح أوبرا دبي، ودبي مول، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجزيرة الماريه، ومترو دبي ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.