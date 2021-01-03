السعودية: البدء في تصميم أسرع أفعوانية في العالم “رحلة صقر”

بدأت شركة “القدية” للاستثمار، بالشراكة مع “إنتامين أميوزمنت رايدز”، عملية تصميم “رحلة الصقر”، إحدى معالم الجذب المميزة لمتنزه “6 فلاجز القدية” وهي مدينة ملاهي من المقرر افتتاحها في المرحلة الأولى من القدية.

وتُعد “رحلة الصقر” أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم، حيث تمتد رحلتها لمسافة 4 كيلومترات تقريباً، وتتميز بمناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 200 متر، باستخدام تسارع محرك مغناطيسي (بتقنية LSM)، يحقق سرعات غير مسبوقة تتجاوز عن 250 كم/ ساعة.

وسيتم تصميم “رحلة الصقر” بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، يضم تلة بمنحنى مكافئٍ يسمح بتجرِبَة بوزن فائق الخفة.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار فيليب غاس:”ستأخذ رحلة الصقر ضيوفنا عبر مختلف أرجاء الموقع، لتشق طريقها مباشرة من المتنزه الترفيهي إلى أعلى الجرف هبوطاً إلى أسفل في أكبر نقطة هبوط في أي رحلة لأفعوانية في العالم، والذي لن يكون لضعاف القلوب”.

وبين غيليب غاس أنه سيستمتع ما يصل إلى 20 راكباً في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه.

من جانبه، قال نائب الرئيس للتصميم والتطوير، بشركة إنتامين أميوزمنت رايدز، دانيال شوبن: “عند التخطيط لأي مشروع عملاق وخوض تجرِبَة التصميم والتطوير والإنشاء، يشعر المرء بشعور لا يضاهى، خاصةً عند اكتمال عملية البناء والتشييد، ولن أنسى أبداً اللحظة التي كنت أقف فيها على حافَة منحدر بجبل طويق يبلغ ارتفاعه 200 متر، أنظر إلى الوادي وأتخيل تسجيل رقم قياسي جديد عند إنشاء أفعوانية (رحلة الصقر)”.

وأضاف: “تخيلت نقطة انطلاق الرحلة ونِقَاط هبوطها على طول الجرف، وانتهائها بشعور فريد من البهجة والإثارة بعد السير بسرعة 250 كم/ ساعة بالقرب من الأرض، وسيتيح لنا الموقع المميز والارتفاعات الفريدة مثل الجرف الطبيعي تصميم تحفة معمارية أيقونية من الفولاذ”.

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