أبوظبي: “تدوير” تفتتح أربعة مناجم جديدة للمواد القابلة لإعادة التدوير

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” مؤخراً، أربعة مناجم جديدة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في منطقة البر الرئيسي لإمارة أبوظبي، ضمن خطته الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع بكل فئاته للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

وحرصت “تدوير” على إضفاء خصائص وميزات جديدة وحديثة وفعالة على المناجم الجديدة في الشكل والمضمون والتصاميم. وتحظى تلك المناجم بأهمية كبيرة باعتبارها واجهة أساسية يتم من خلالها تحديد كافة أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير، مما سيسهل على كافة أفراد المجتمع عملية التخلص السليم وفرز النفايات من المصدر.

ويتكون كل مركز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من سبعة عشر فتحة (تيارات)، كل منها مخصصة لنوع محدد من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير ومن خلالها يمكن تحويلها إلى منتجات جديدة ستشكل رافداً اقتصادياُ جديداُ لاقتصاد الإمارة بدلاً من بقائها عبئاً ومسبباً أساسياً في تكاليف باهظة.

وتتعامل المناجم مع المواد القابلة للتدوير والنفايات على أساس تصنيفها المسبق الذي يسهل كافة العمليات الاساسية والتي تضمنت كل من: زيوت الطهي المستعملة، مخلفات إلكترونية صغيرة الحجم، مخلفات إلكترونية كبيرة الحجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، عبوات بلاستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، ورق، الورق المقوى، النفايات المنزلية الخطرة، بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصلاحية.

وتشكل المناجم الأربعة في منطقة البر الرئيسي، إضافة جديدة لمجمل عمليات المركز الرامية إلى إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير عبر تشجيع جمهور الإمارة على التعامل السليم مع النفايات بكافة اشكالها ووضعها في الحاويات المخصصة لها، إلى جانب مساهمة هذا النوع من الحاويات في توفير النفقات الباهظة المترتبة على العمليات التقليدية السابقة في جمع ونقل النفايات.

وتسهل الحاويات المرتبطة بالمناجم على أفراد المجتمع عمليات وضع النفايات والمواد القابلة للتدوير عبر الرسومات والصور المستخدمة فيها، حيث تم وضعها في مناطق على مقربة من الجمهور، وتتضمن ايضاً رسائل توعوية وارشادية وتثقيفية حول خطر النفايات وأهمية التعامل السليم معها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير : ” إن إنشاء أربعة مناجم جديدة للتعامل السليم مع النفايات والمواد القابلة للتدوير، وجعلها رافدا اقتصادياً جديداً للإمارة، تضاف إلى سلسة إنجازات المركز في هذا الاطار، نظرا للدور المحوري للمناجم على مستوى تعزيز عملية التدوير للنفايات القابلة لإعادة التدوير وتنظيم العمل في ذلك القطاع وفقا لأحدث الاساليب المعمول بها عالمياً، تنفيذاً لتطلعات وتوجهات حكومة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لـ 2030.

واعتبر الكعبي أن وجود المزيد من مناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير سيعزز جهود المركز الرامية إلى مساعدة أفراد المجتمع على فرز النفايات والتعامل السليم معها عند التخلص منها، وترسيخها كثقافة ثابتة تهدف بشكل جذري إلى حماية البيئة، وإبراز المظهر الحضاري والجمالي المتميز لإمارة أبوظبي.”

يذكر أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بتطوير خدمات إدارة النفايات، من جمع، ونقل، ومعالجة، والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مكافحة اَفات الصحة العامة. كما أن المركز لا يألو جهداً لرفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.