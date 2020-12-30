السعودية: إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، يوم الثلاثاء، إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وستتركز أعمال شركة “سيف” على أربعة مجالات رئيسية، تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستقوم شركة “سيف”، بدور لتمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

ويأتي إطلاق شركة “سيف” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربعة سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من 190 ألف وظيفة.

واس