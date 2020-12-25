العراق: إكمال المناقشات لمشروع مصفاة ذي قار الاستثماري

ذكر بيان صدر عن أمانة مجلس الوزراء، أن “مجلس الوزراء، قرر مضي شركة مصافي الجنوب، بإكمال المناقشات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء مصفى ذي قار الاستثماري، وصولاً إلى مرحلة توقيع عقد الاستثمار، لتشييد المصفاة من تآلف شركات (الأوسط الإماراتية، Power Chaina، CNEC، Norrinco)”.

وأضاف أن “القرار تضمن إلزام وزارة النفط، بشراء المنتجات البيضاء (البنزين، زيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناءً من المادة (10/ البند ثانياً) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام (64 لسنة 2007) لمدة تحدد من خلال مناقشات إكمال وإقرار الموديل الاقتصادي (IRR) ومدة الاستثمار وبقية التفاصيل الاقتصادية، ويقدم لاحقاً للإقرار ومصادقة مجلس الوزراء”.

وتابع البيان أن “القرار نص على تخصيص قطعة الأرض المحددة مسبقاً من شركة مصافي الجنوب، المجاورة لمصفى ذي قار الحالي، والتابعة إلى وزارة المالية، على أن يدفع المستثمر بدل الإيجار”، مشيراً إلى أن “القرار أكد قيام وزارة الموارد المائية، بتهيئة كمية الماء المطلوبة إلى المشروع، التي تقدر بحدود (1000 متر مكعب/ ساعة) وبموجب عقد يتفق عليه لاحقاً”.

وأوضحت الأمانة أن “القرار اتخذ بناءً على ما عرضه السيد وزير النفط بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والثلاثين، المنعقدة بتأريخ 2020/12/22”.