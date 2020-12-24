اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

أعلنت الشركة الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة “إيني”، يوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر. يضيف 10 آلاف برميل يومياً إلى إجمالي إنتاج الشركة في مصر.

حيث صرحت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن الكشف الجديد يقع في منطقة “امتياز مليحة”، وتم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية “أركاديا 9” في قاعدة جنوب أركاديا التي تقع على بعد 1.5 كم جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه حالياً، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5500 برميل نفط يومياً.

وأوضح البيان أنه بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير هما أركاديا 10 وأركاديا 11 على التوالي وتشترك البئران مع بئر أركاديا 9 في نفس الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف.

وقالت الشركة إن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنقيب في الصحراء الغربية عبر مبادرة “أغيبا”، المشروع المشترك بين الشركة وهيئة البترول المصرية، يعزز من قيمة هذه الموارد بصورة سريعة.

وتمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية “ليوك”، حصة تبلغ 38% في امتياز اكتشاف وإنتاج النفط في الصحراء الغربية بمصر، بينما تمتلك “لوك أويل” االروسية 12% والهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 50%.

وتعمل شركة “إيني” الإيطالية في مصر منذ عام 1954، حيث تعد المنتج الرئيسي في البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاج الشركة الحالي من الهيدروكربونات هناك حوالى 320 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق، صرح وزير البترول المصري طارق الملا، إن هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني الإيطالية “الذين نعتبرهم شركاءنا الاستراتيجيين”، وإنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2021، ويتوقع سعرا حول 50 دولاراً للبرميل.

ويذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة إيني عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة نورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

وقالت إن “التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب”.

وأوضحت إيني أن الاكتشاف تم بالاشتراك مع شركة بي بي البريطانية التي تمتلك 25% من الامتياز، بينما تسيطر إيني على 75%.

وأضافت أن الاكتشاف الجديد، تم بعد حفر البئر الاستكشافية Nidoco NW-1، بعمق 16 متراً داخل المياه.