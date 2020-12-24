بـ 2.6 مليار دولار عقد يوفر 15 ألف فرصة عمل جديدة لبناء ميناء الفاو المنافس لقناة السويس

ونقلت تقارير عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن التوقيع سيتم الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، و أن ميناء الفاو سيتم تنفيذه حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة من شركة استشارية إيطالية، مشيرا أن عملية التطوير يرافقها توفير ما يقارب 15 ألف فرصة عمل جديدة، ويتضمن إنشاء 90 رصيفا، منها 50 رصيفا مخصصا للحاويات، و12 للحمولات السائبة، وعدد آخر للأرصفة النفطية، بطاقة إجمالية 2 مليون حاوية سنويا. وسيبنى الميناء على مساحة طولها 6700 متر بعرض 2190 مترا، كما ستكون مساحة رصيف الحاويات 39 الف متر مربع.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مجلس الوزراء خوّل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو.

وذكر وزير النقل ناصر الشبلي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء صوت على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير”.

وكان وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، قد أعلن في وقت سابق عن إرسال طلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على موافقة بشأن ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الأحد: إن ميناء الفاو مهم جداً، والحديث عنه كثير في الوقت الحاضر، كاشفاً عن وجود تدخلات داخلية وخارجية.

وأضاف أن الوزارة أرسلت كتاباً إلى الأمانة العامة لعرضه على مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة ليتم بعدها التفاوض مع شركة دايو الكورية”.

يذكر أن ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً، ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم ويراد له أن ينافس قناة السويس بحسب أ ف ب، وقد وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل 2010. يقع الميناء في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري للعراق، ويعد نقلة نوعية في أهميته الجيوسياسية لربط العراق بالعالم من خلال إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاؤه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية، ويعد مشروعاً إستراتيجياً يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة عبر السكك الحديدية.