“الإمارات للألمنيوم” توفر تقنية التطوير لمصهر تابع لشركة إندونيسية

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة Inalum الإندونيسية، لتوفير تقنية التطوير لمصهر الألمنيوم التابع للشركة الإندونيسية في شمال سومطرة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الأسبوع الإماراتي الإندونيسي الذي تنظمه سفارتا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي المميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع نحو 18 شهراً، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من مصهر شمال سومطرة بنحو 20 ألف طن من الألمنيوم سنوياً. وتتمتع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرة واسعة في تحديث تقنيات صهر الألمنيوم.

كما مددت الشركتان مذكرة التفاهم المستقبلي حول إمكانية التعاون في مجال أوسع، في بناء مصهر جديد للألمنيوم في إندونيسيا باستخدام التكنولوجيا المطورة والمملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ” نفخر اليوم في دولة الإمارات بوصولنا إلى هذا المستوى العالمي في صناعة الألمنيوم، حيث أصبح اليوم باستطاعتنا تصدير تكنولوجيا الصهر عالمية وبسواعد مواطنة”.

وأضاف :” تتميز الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية في مجال تطوير تقنيات صهر الألمنيوم سواء محلياً أوعلى المستوى العالمي. وإنني على ثقة بأننا سننجز هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة له. وستعمل شركة Inalum من خلال هذا التعاون على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصهرها في شمال سومطرة”.

وأصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2016 أول شركة صناعية إماراتية تقوم بترخيص تقنيات عملياتها الصناعية الأساسية على المستوى العالمي في جهود تطوير الاقتصاد في دولة الإمارات. هذا وقد سبق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببيع تكنولوجيا الصهر إلى مملكة البحرين في عام 2019.

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع شركة Neo Aluminum Colombia والتي من شأنها أن تمهد الطريق نحو تصدير تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى كولومبيا.