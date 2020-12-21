أدنوك توقع اتفاقية لترسية امتياز استكشاف منطقة بحرية

وام / أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في “المنطقة البحرية رقم 3” في أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة “إيني أبوظبي بي.في.”، المملوكة بالكامل لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة، وشركة PTTEP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة PTTEP التايلندية.

وتأتي الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية أدنوك الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة “أوكسيدنتال” الأمريكية، وذلك في خطوة تؤكد سعي أدنوك لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، وفونغسثورن ثافيسين، الرئيس التنفيذي لشركة PTTEP.

وقال الجابر: ” تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، تأتي ترسية هذا الامتياز لتعزز الشراكة المتنامية بين أدنوك و’إيني‘ في مختلف مجالات ومراحل أعمالنا في قطاع النفط والغاز، كما تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع PTTEP التايلاندية خصوصاً أن تايلاند تعتبر أحد أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية”.

بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم “إيني” بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل “PTTEP” و”إيني” مجتمعتين على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم /412 مليون دولار/ في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في “المنطقة البحرية رقم 3”.

وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل “إيني” و”PTTEP” على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.

وتغطي “المنطقة البحرية رقم 3” مساحة بحرية تبلغ 11,660 كيلومتراً مربعاً في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة.

وإضافة إلى حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة “إيني” و PTTEP ومساهمتهما مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات عن منطقة الامتياز. ويستخدم المسح، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق بعيدة تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد مكامن النفط والغاز المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.