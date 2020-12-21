بأكثر من 12 مليار ريال البحر الأحمر توقع 500 عقد

أعلنت شركة البحر الأحمر السعودية الاحد عن توقيعها على 500 عقد بقيمة تزيد على 12 مليار ريال في المشروع الذي سيكون أكبر واجهة سياحية عالمية على البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو، في بيان له إنه منذ انطلاقة شركة البحر الأحمر للتطوير في عام 2017، حظيت الشركات السعودية بأكثر من 70% من القيمة الإجمالية لعقودها الممنوحة، مما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، كما تم منح 500 عقدٍ لشركات من 24 دولة.

وتشمل العقود الموقعة عقودالتصاميم، والبناء، والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة ومرافق أخرى في موقع المشروع ويستهدف المشروع تطوير مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي على الساحل الغربي للمملكة وفق تصاميم عالمية مبتكرة تتسم بالاستدامة وتعكس تجارب طبيعة المنطقة الخلابة التي يمكن الوصول إليها من أغلب مناطق العالم في رحلة تستغرق 8 ساعات فقط.

ويتميز المشروع بمحافظته على 75 في المائة من المساحة، لتكون مناظر طبيعية تمثل جنة طبيعية، ويتم تشغيل جميع مرافق المشروع بالطاقة المتجددة 100 في المائة.

ويتكون المشروع من 90 جزيرة داخل أرخبيل، وسيتم في المرحلة الأولى تطوير 22 جزيرة، وتشييد 50 فندقا بها بحلول 2030 توفر 1300 وحدة سكنية، إلى جانب 100 فيلا على جزيرة أمهات الشيخ.

#شركة_البحر_الأحمر_للتطوير ترسي اثنين من عقودها الأعلى قيمة على شركتي: البحر الأحمر العالمية و "فمكو" السعوديتين، لتقديم جميع الخدمات الإدارية للقرية السكنية العُمالية التابعة لـ #مشروع_البحر_الأحمر. لمعرفة المزيد: https://t.co/C887VZCd0z #رؤيتنا_واقع pic.twitter.com/NZjEdeI49u — شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) December 17, 2020