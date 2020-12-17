محرر في الموقع by محرر في الموقع

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“أرابتك” تتقدم بطلب إشهار إفلاسها رسمياً إلى المحكمة

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
"أرابتك" تتقدم بطلب إشهار إفلاسها رسمياً إلى المحكمة

أعلنت شركة أرابتك القابضة عن تقدمها بطلب إشهار إفلاسها رسمياً إلى المحكمة، وذلك بغرض التصفية للشركة الأم وبعض من شركاتها التابعة.

وأضافت الشركة، اليوم الخميس، في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، أن القرار جاء وفقاً لقراري الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر و30 نوفمبر 2020، ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً. 

وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسين، بناءً على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 سبتمبر 2020.

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