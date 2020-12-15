أبوظبي: اعتماد 5 مشاريع استثمارية لتعزيز نمو القطاع الزراعي

وام / اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 مشاريع استثمارية جديدة لإنشاء مزارع سمكية وأخرى للخضروات والفواكه والعجول والدواجن على مساحات برية وبحرية تقارب 4 ملايين متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ 524 مليون درهم. وتم تحديد هذه المشاريع وإدارتها بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وستقوم عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في المجال الزراعي بتطوير هذه المشاريع في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي.

ستقوم شركة “أكوافيشرز” بإنشاء مزرعة سمكية بحجم 5 آلاف طن من أسماك السيبريم والسيباس والهامور والرد سنابر والجمبري بكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم وسيتم إنشاء هذه المزارع السمكية داخل البحر على مساحة تقدر بنحو 251.3 ألف متر مربع.. بينما تكون المكاتب الإدارية وعمليات التشغيل والتعبئة والمختبرات ضمن مرافق منفصلة على اليابسة بمساحة 156.9 ألف متر مربع في جزيرة دلما.

أما عقد المساطحة الثاني مع شركة “ميراك” للخدمات الزراعية فيهدف لإنشاء مزرعة إنتاج خضروات وفواكه باستخدام تكنولوجيا متطورة في بيئة زراعية مغلقة وزراعة “الهيدروبونيك” مع إنشاء مخازن مبردة ومعملا خاصا بتعقيم المنتجات وتجميدها على مساحة 1.28 مليون متر مربع وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 140 مليون درهم.

وستقوم شركة “الفافا” الزراعية بإنشاء مزرعة بنظام الري بالتنقيط لزراعة المنتجات الزراعية مع إدخال بذور مهجنة في الزراعة وإدخال التقنيات الحديثة في متابعة نمو المنتجات وذلك على مساحة 481.5 ألف متر مربع، بكلفة إجمالية تبلغ 38 مليون درهم.

كما منحت الهيئة الموافقة لمزرعة النهضة للأبقار لإنشاء مزرعة جديدة لتربية العجول وبيع لحومها محليا وسيساهم هذا المشروع في زيادة أعداد العجول التي تمتلكها المزرعة من 3500 رأس إلى 20 ألف رأس لترتفع بذلك طاقتها الإنتاجية بنسبة 470 في المائة إلى جانب إقامة حظائر ومبان إدارية وعيادة فحص وسكن عمال، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

ووافقت الهيئة كذلك لمزارع الإمارات الوطنية للدواجن على إقامة مشروع إنشاء مزرعة دواجن ومسلخ في منطقة الظفرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طير يوميا على قطعتي أرض الأولى لتربية الدواجن بمساحة 1.45 مليون متر مربع بينما القطعة الثانية لإنشاء المسلخ وعمليات التعبئة، بمساحة 90 ألف متر مربع وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم.