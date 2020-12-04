البحر الأحمر للتطوير تمنح عقد بناء مباني سكنية في مدينة الموظفين

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، أحد أكبر عقود البناء والتصميم الأعلى قيمة حتى الآن مع “شركة الكفاح للمقاولات” لإنشاء مباني سكنية في مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر، والتي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة بالإضافة إلى العاملين في موقع المشروع.

تتألف المباني السكنية الأربعون من وحدات سكنية فردية ومزدوجة في مدينة الموظفين. الجدير ذكره أن المدينة ستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022.

تشمل مدينة الموظفين التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع: مكاتب إدارية، ووحدات سكنية وفندقاً يضم 144 غرفة ومجموعة كبيرة من المرافق التجارية والترفيهية مثل المستشفيات والمدارس والنوادي الرياضية و المطاعم.

وحول ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: “إن الأفراد الذين ساهموا بتطوير وجهتنا هم محور اهتمام هذا المشروع حيث ستكون مدينة الموظفين بمثابة وجهة مركزية لهم للعيش والعمل.”

وأردف السيد جون قائلاً: إن تصميم مباني مدينة الموظفين مستوحى من أحدث المفاهيم المتعلقة بالحياة الاجتماعية و العمل المشترك، مما سيمكّنها من أن تكون بمثابة حي سكني مُفعم بالحيوية والنشاط لمنسوبي شركتنا بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وزوارهم.”

سيتم تجهيز الألواح الخرسانية مسبقة الصنع في المصنع الذي أسسته شركة الكفاح للمقاولات حول نطاق المشروع. ثم ستنقل تلك الألواح للمواقع المحددة لها في وجهة المشروع، ليتم تركيبها هناك. وهذا سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويقلل من الانبعاثات الكربونية في موقع المشروع عبر الاستغناء عن ما يقارب 10 مليون كلم من التنقلات، والذي سيقلل بدوره من الانبعاثات الكربونية بمعدل 10 آلاف طن.

قال السيد جون على ضوء ذلك: ” إنّ أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو أن جميع المباني السكنية ستكون مسبقة الصنع خارج موقع المشروع، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء المعياري مما سيرفع بدوره مستوى الكفاءة والأمان، إلى جانب تقليل عدد العاملين في الموقع وبالتالي تقليل الأثر البيئي الناجم خلال مرحلة البناء في المشروع.”

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح للمقاولات، المهندس أسامة العفالق: “بأنّ تصميم هذه المباني السكنية صديق للبيئة و ذو جودة عالية. الأمر الذي سيدعم طموح مشروع البحر الأحمر بعدم التأثير على البيئة.”

كما أضاف:” إن اختيارنا لآلية التصنيع خارج موقع المشروع، سيضمن تسليم هذه الوحدات السكنية في مدينة الموظفين ضمن المخطط الزمني لها لتوفير البيئة السكنية المناسبة لمنسوبي الشركة، بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر”.

واحتفل مشروع البحر الأحمر مؤخرًا بتحقيق إنجاز ات تتمثل بتوقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بقيمة تفوق 12 مليار ريال سعودي لشركات من 24 دولة، وقد تم منح ما يزيد عن 70% من القيمة الإجمالية لهذه العقود لشركات سعودية مما يبرز بشكل أكبر مدى التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد المحلي.

يسير العمل في مشروع البحر الأحمر على الطريق الصحيح حيث سيستقبل أول زواره بحلول نهاية عام 2022، عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. كما سيتم افتتاح بقية الفنادق المتبقية من المرحلة الأولى في عام 2023 والبالغ عددها 12 فندقاً، وهذا سيوفر ما مجموعه 3,000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس.