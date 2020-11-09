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Posted inإنشاءات

أرابتك تفوز بعقد سعودي بقيمة 145 مليون ريال

فازت شركة تارجت للهندسة والبناء التابعة لشركة أرابتك بعقد من الباطن بقيمة 145 مليون ريال (142 مليون درهم) في مدينة الجبيل السعودية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرابتك تفوز بعقد سعودي بقيمة 145 مليون ريال

وأعلنت شركة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها، بعقد من الباطن بقيمة 145 مليون ريال (142 مليون درهم) في مدينة الجبيل السعودية بحسب رويترز.

وقالت الشركة في بيان، أمس، لسوق دبي المالي، إن العقد البالغ مدته 14 شهراً، من شركة «شاندونغ تايجون إلكتريك باور إنجينيرنج ليمتد»، يتضمن إنشاء الأشغال البحرية في مدينة الجبيل السعودية 3أ، وهو مشروع للمياه المستقلة.

من جهة أخرى قال مصدران مطلعان إن الشركة عينت ماثيو هولاند، الاستشاري لدى شركة الاستثمار الحكومي مبادلة، مديراً مالياً مؤقتاً للمساعدة في خطط التصفية.

وتملك مبادلة 34% في أرابتك. وصوت مساهمو أرابتك في سبتمبر لصالح تصفية الشركة بسبب تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

وأعطى مجلس الإدارة مهلة شهرين لبحث الخطوة مع المساهمين الرئيسيين قبل مخاطبة الجهات القضائية.

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