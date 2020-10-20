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دبي: انطلاق أكبر نافورة في العالم

أكبر نافورة في العالم سيتم تدشينها يوم الخميس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: انطلاق أكبر نافورة في العالم

أعلنت «نخيل مولز» أن الافتتاح الكبير لـ«نافورة النخلة» سيكون بعد غد حيث سيتم تحطيم الرقم القياسي وفقاً لـ«غينيس للأرقام القياسية» لأكبر نافورة من نوعها في العالم.
وتبدأ الاحتفالات في «ذي بوينت» قرابة الرابعة من بعد الظهر بعروض ترفيهية مع وصلات موسيقية وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية حتى منتصف الليل، في حين تستضيف بعض المطاعم في «ذي بوينت» الزوار حتى الساعة الثالثة فجراً.

تمتد النافورة لمساحة 14 ألف قدم مربعة من مياه البحر بـ«مضخة عملاقة» تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار وتشع بأنوار 3 آلاف مصباح «ليد».

وستقدم «نافورة النخلة» 20 عرضاً مفصّلاً مع 5 عروض مختلفة تُعرض يومياً بين غروب الشمس ومنتصف الليل (من 7 مساءً وحتى 12 بعد منتصف الليل) لتتمايل رشقات وأعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني المشهورة بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها المزيد، ويستمر كل عرض لمدة 3 دقائق و تتم تأدية العرض كل 30 دقيقة.

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