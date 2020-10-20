تصفية أرابتك تلحق أضرارا بالموردين و المقاولين من الباطن

وقال عبد الله العوضي رئيس مجلس إدارة مكتب المحاماة والاستشارات القانونية “عبدالله العوضي ومشاركوه” في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن العواقب التي يواجهها المقاولون من الباطن والموردون ستكون كبيرة وعليهم اتخاذ الخطوات القانونية الواجب عليهم اتباعها لتخفيف تأثرهم بتصفية المقاول الرئيسي.

وقال عبد الله العوضي، : “يترتب على تصفية مجموعة ’أرابتك‘ – عواقب جسيمة وتحديات مالية كبيرة على أعمال المقاولين من الباطن والموردين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المقاول الرئيسي. ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على القرار النهائي الذي يتخذه أصحاب المصلحة خلال فترة السماح الممتدة لشهرين بعد إعلان قرار التصفية. وبمجرد أن تصدر الشركة قراراً يقضي بتعيين مسؤول تصفية، يصبح لزاماً عليها تسجيل هذا القرار لدى ’مسجل الشركات‘ حتى يغدو ساري المفعول”.

وأضاف العوضي بالقول: “من جانب المطورين، يبدو واضحاً أن عملية تصفية بهذا الحجم – إلى جانب تبعات جائحة ’كوفيد – 19‘ – قادا إلى حالة من الفوضى على مستويات عدة؛ حيث أدت أولاً إلى تراجع قدرة شركات التطوير على تسديد المدفوعات المستحقة عليها إلى المقاولين / المقاولين من الباطن حتى أن بعضها توقف تماماً عن الدفع. وثانياً، أدى خفض عدد عمال البناء إلى تأخر تسليم المشاريع في مواعيدها المقررة. وهناك أيضاً جوانب إجرائية أخرى فرضت نفسها على المشهد وعرقلت تسليم الوحدات إلى المشترين، ومنها ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المطورين، والتي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم لدى شركات التطوير الكبرى”.

وأدى تفشي الجائحة إلى حدوث ارتباك كبير في قطاع التطوير العقاري، ويرتبط ذلك في المقام الأول بتكاليف التأخر عن مواعيد التسليم، والحقوق والالتزامات الأخرى التي أثرت جميعها على أصحاب الوحدات، وأرباب العمل، والمهندسين، والمطورين، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، وغيرهم من أصحاب المصلحة.

من جانبه قال هشام السمرة، المستشار القانوني لشؤون التقاضي في مكتب “عبد الله العوضي ومشاركوه”: “بناءً على ذلك، يتم كف يد مدير الشركة نهائياً عن العمل، ويتولى مسؤول التصفية المحافظة على أصول الشركة وإدارتها وجمعها وتقييمها والمطالبة بجميع الحقوق المستحقة. وفي ضوء السيناريو الحالي، يتعين على المقاولين من الباطن متابعة الصحف المحلية لمعرفة هوية مسؤول التصفية المعني، ومن ثم تزويده بنسخ مطبوعة أو رقمية من سندات الديون الخاصة بهم وأية وثائق داعمة أخرى. ويتوجب عليهم بعد ذلك انتظار رفع تقرير مسؤول التصفية إلى القاضي المختص لإقراره وتصفية الأصول”.

وأضاف السمرة: “في المقابل، يتمتع الموردون الذين لا يتعاملون مع ’أرابتك‘ أو يرغبون في دخول سوق الإمارات بحالٍ أفضل مع توفر فرصة سانحة للتوسع والنمو في ضوء تراجع حدة المنافسة قليلاً. أما الموردون المرتبطون مع ’أرابتك‘، فسيحتاجون إلى بعض الوقت للخروج من هذا المأزق، وربما يضطرون إلى اعتماد مصدر تمويل خارجي للوفاء بالتزاماتهم وتخطي هذه الأوقات الصعبة”.

واختتم السمرة: “في حال تصفية المقاول الرئيسي وعدم قدرة المطوِّر على إتمام المشروع في الموعد المحدد، يحق للمشتري / العميل أن يستشهد بالمواد ذات الصلة للدفاع عن حقوقه، حيث يمكنه تقديم شكوى بدعوى الكسب غير المشروع أو فسخ العقد مع أخذ العديد من الجوانب الأخرى بعين الاعتبار، ومنها التصرف بحسن نية وتقديم إخطار رسمي للطرف المخل بالعقد. وفي ضوء ما سبق، إذا حكمت المحكمة بإنهاء العقد، حينها يمكن للمشتري استرداد المبالغ التي دفعها مسبقاً مع قيمة الأضرار المترتبة نتيجة الإخلال بالعقد”.

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