«مابي» تدعم عملية البناء المستدامة في إكسبو

باعتبارها شريكًا رسمياً للجناح الإيطالي، قدّمت مابي أكثر من 30 منتجًا صديقًا للبيئة، أي ما يزيد عن 100 طن، لبناء الجناح الإيطالي الذي يعكس مزيجًا فريدًا من الذوق الإماراتي والثقافة الإيطالية. و تشارك شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج المواد اللاصقة ومواد عزل المياه والمنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، والمملوكة بالكامل لمجموعة مابي، في معرض إكسبو 2020 دبي بصفتها شريكًا للجناح الإيطالي.

وقد قدّمت مابي أكثر من 30 منتجًا صديق للبيئة ، بوزن يزيد عن 100 طن ؛ للأرضيات المصنوعة من الراتينج والأسمنت وتركيب السيراميك والرخام وتشطيبات الجدران وحلول العزل المائي من أجل البناء المستدام للجناح الإيطالي وطبقت مابي منهجها الدائري المبتكر لتشييد فسحة حديثة باستخدام منتجاتٍ قابلة لإعادة التدوير.

تعاونت مابي مع مكتب المفوض الإيطالي، وهو الجهة الحاكمة المسؤولة عن تنظيم وإدارة حضور إيطاليا في المعرض العالمي، ومع مهندسين معماريين بارزين بدءًا من مرحلة وضع المفاهيم، وصولاً إلى تجسيد مزيج فريد من الذوق الإماراتي والثقافة الإيطالية للجناح الإيطالي الذي يحمل شعار “الجمال يجمع الناس” حيث أعادت تجسيد الكثبان الرملية الحقيقية وزيّنت ممرًا داخل الجناح باستخدام حبوب البن ومسحوق من قشر البرتقال. وقدمت مابي حلول العزل المائي في أحواض المياه الخمسة الكبيرة المصنوعة من مواد غير سامة لضمان النمو الصحي للطحالب الدقيقة، وتم زراعة ثلاثة أنواع من الطحالب: سبيرولينا ودوناليلا وهيماتوكوكس. ويتم استخدام هذه الطحالب الدقيقة في المعالجة الحيوية لثاني أكسيد الكربون المنبعث من الجناح.

وتعليقًا على تواجد مابي في الإمارات ، قالت فيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مابي: “شكلت الإمارات العربية المتحدة لسنوات عديدة سوقًا إستراتيجيًا لنا ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من خططها الطموحة والشاملة للتنمية الحضرية المستدامة. في السنوات القادمة ، تتطلع مابي إلى مواصلة لعب دورها في مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها بأن تكون من أكثر الدول حفاظا على البيئة وضمان استدامتها”.

أنجزت مابي عددًا من المشاريع النموذجية في المعرض وشاركت في تشييد كل من محطات مسار 2020 لمترو دبي الذي بطول 15 وقرية إكسبو، فضلاً عن مساهمتها في بناء مساحة 14,000 متر مربع من الحدائق في الجناح الإماراتي، وهي أكبر مساحة للحدائق في إكسبو 2020 دبي، حيث قامت مابي بتصنيع المنتجات من خطوط السيراميك والمواد الصلبة إلى أكثر من 10,000 متر مربع من الحدائق والديكورات المائية، فيما دعمت البناء المستدام لفندق روف في ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي.

هذا وتم استخدام منتجات مابي المصنّعة محليًا من خطوط السيراميك والمواد الصلبة ومواد العزل في جميع أنحاء المعرض، بدءًا من مساحات الحدائق الديناميكية وصولاً إلى الأفنية الخلفية وأرضيات جناح التنقل. وقد سعت مابي أيضًا إلى تحقيق رؤيتها الخضراء في جناح الاستدامة، حيث تم استخدام موادها في الأرضيات الداخلية والحدائق الخارجية ومرافق الإمدادات الصحية.

وفي هذا السياق، علّق ستيفانو ياناكونِ، المدير الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: “في مابي، نرى الاستدامة والابتكار كركائز أساسية لا غنى عنها لرسم مستقبل ذي تأثير إيجابي على البيئة وعلى أنظمة البنية التحتية في جميع أنحاء العالم. ونحن فخورون بعرض رؤيتنا لمستقبل أفضل من خلال مجموعة منتجات مابي المبتكرة والصديقة للبيئة والتي ساعدت على جعل إكسبو 2020 دبي واقعًا يتحقّق. وبصفتنا شركة إيطالية، نعتبر أن تمثيل بلدنا في فعالية دولية مرموقة كهذه ودخولنا التاريخ الإيطالي هو مدعاة فخر بالنسبة إلينا”.

تلتزم منتجات مابي بإرشادات إكسبو 2020 دبي المستدامة، ومعايير المباني الخضراء وأنظمة الشهادات، مثل شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. علاوة على ذلك، تتمتع مابي بخبرة هائلة في العمل في المعارض العالمية، حيث ساهمت سابقًا في بناء الجناح الإيطالي لمعرض إكسبو 2010 شنغهاي وإكسبو 2015 ميلان على التوالي.

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