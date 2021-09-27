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انطلاق مؤتمر كونستركشن ويك وجوائزها في العاصمة السعودية

سيجمع مؤتمر رواد قطاع البناء صباح -28 سبتمبر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الإنشاءات ، لحوارات شيقة بهدف تقديم صورة واضحة حول النمو السريع والتطور في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية وبختتم بأمسية جوائز كونستركشن ويك السعودية لتكريم أصحاب انجازات كبيرة في هذا القطاع الحيوي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انطلاق مؤتمر كونستركشن ويك وجوائزها في العاصمة السعودية
انطلاق مؤتمر كونستركشن ويك وجوائزها في العاصمة السعودية

 وسيقام المؤتمر الذي سيشهد حوارات عبر مجموعة من الجلسات التفاعلية، إلى جانب جوائز كونستركشن ويك في المملكة العربية السعودية والتي ستمنح  مساء اليوم 28 سبتمبر.

ويتحاور صباح غد الثلاثاء 28 سبتمبر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الإنشاءات ، لمناقشة وتقديم نظرة ثاقبة حول النمو السريع والتطور في صناعة البناء في المملكة العربية السعودية.

وتشهد جلسات المؤتمر قضايا تمس العاملين بهذا القطاع الجيوي أبرزها كلمة الافتتاح التي تتناول أبرز ما يحمله المستقبل لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية.

  كما ستشهد  الجلسة الأولى حوارا حول فرص التوسع في المملكة العربية السعودية، يليها جلسة حول نمو المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية
   أما  الجلسة الثالثة فستقدك اجابات حول كيفية اعتماد المملكة العربية السعودية سبل إنشاء مساكن ميسورة التكلفة، ويختتم المؤتمر بالجلسة الرابعة التي تتناول نماذج البناء المستقبلي في المملكة العربية السعودية بالاعتماد على وحدات مستقلة في البناء.

وبتوج المؤتمر بحفل جوائز كونستركشن ويك لتكريم المشاريع والمبادرات الناجخة فضلا عما شهده هذا القطاع من مبادرات تميز فردية .

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