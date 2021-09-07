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أرامكو السعودية تدشن منشأة لبديل حديد التسليح لتحسين كفاءة الأبنية وزيادة عمرها الافتراضي

«أرامكو» السعودية تدشن منشأة لإنتاج تسليح الألياف الزجاجية IKK Mateenbar في المملكة، التي تأسست بموجب مذكرة تفاهم وقعتها شركة بولترون كومبوزيت (Pultron Composites) النيوزلندية وشريكتها مجموعة عصام خيري قباني عام 2019 مع أرامكو السعودية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرامكو السعودية تدشن منشأة لبديل حديد التسليح لتحسين كفاءة الأبنية وزيادة عمرها الافتراضي
أرامكو السعودية تدشن منشأة لبديل حديد التسليح لتحسين كفاءة الأبنية وزيادة عمرها الافتراضي

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، أن «أرامكو السعودية تعمل على تطوير ونشر الحلول الخالية من المعادن ضمن عملياتها الخاصة لأكثر من 20 عاما، مما يوفر تكلفة صيانة المباني ويزيد عمرها الافتراضي، ويرفع كفاءتها، فضلًا عن المزايا البيئية مقارنة بالبدائل المعدنية. ومع ذلك، فإن إمكانية استخدام خامات البوليمر المتقدمة الخالية من المعادن تتجاوز قطاع النفط الخام والغاز لتشمل صناعات البناء والتشييد، حيث يؤدي التخلص من مخاطر التآكل إلى تحسين نتائج البنية التحتية إلى حدٍّ كبيرٍ».

وتعمل شركة IKK Mateenbar على تصنيع وتوريد تسليح الألياف الزجاجية الذي لا يتآكل لصالح مشاريع البنية التحتية في المملكة، وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عصام خيري قباني، حسان القباني: «نحن نقدم تقنية ثورية جديدة ستحل محل مواد البناء التي طالما استخدمت في الإنشاءات منذ أكثر من قرنٍ مضى».

يذكر أن اعتماد تسليح الألياف الزجاجية من البوليمر المقوى في أعمال البناء  تتجاوز قطاع النفط الخام والغاز لتشمل صناعات البناء والتشييد، حيث يؤدي التخلص من مخاطر التآكل إلى تحسين نتائج البنية التحتية إلى حد كبير بحسب السعدي.

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