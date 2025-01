دبي تستضيف معرض الخمسة الكبار حضورياً في شهر سبتمبر المقبل

أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيرًا في صناعة البناء حتى الآن يحتفي بمرور 42 عامًا على انطلاقه بمشاركة أكثر من 1000 عارض محلي ودولي من 45 دولة و20 جناحاً وطنياً، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث عبر الانترنت بهدف تسهيل الاجتماعات الوظيفة الإضافية التي ستساعد المؤسسات على بدء أعمالها أينما كان موقعها.

في تقرير حديث صادر عن شركة “ميد بروجيكتس”، الشريك في بيانات المشاريع والذكاء لـمعرض The Big 5، فقد تم الكشف عن وجود عقود بقيمة 163 مليار دولار في عام 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حالياً في المنطقة.

وتتوقع جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض THE BIG 5 أن اجتماعات الأعمال واللقاءات الحضورية التي ستقام وجهاً لوجه خلال الحدث بين أصحاب المصلحة في الصناعة هي مفتاح التطوير المستمر لقطاع البناء والتشييد، مشيرةً إلى أنه مع وجود مشاريع بقيمة 5.06 تريليون دولار مستقبلية مخطط لها وغير مصدق عليها بعد في جميع القطاعات في سوق البناء في الشرق الأوسط وإفريقيا ، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تقديم بيئة آمنة للمجتمع الإقليمي والدولي للالتقاء الشخصي، حيث يمكنهم تعزيز الأنشطة التجارية وإعادة بناء الشراكات ومناقشة الدروس الحيوية المستفادة كلها في مكان واحد”.

سيستقبل معرض The Big 5 العارضين هذا العام من خلال 9 معارض متخصصة أخرى، مما يتيح للمهنيين الزائرين فرصة الحصول على أحدث الابتكارات الصناعية لأي مرحلة من مراحل دورة البناء، ومن بين أبرز الشركات الكبرى التي ثبتت مشاركتها في المعرض كلاً من: كابارول وسودال الخزف السعودي وشركة ماهي خوري والزامل للتكييف وكلايمتك والإمارات للحديد وغيرها الكثير.

بهذه المناسبة قال كريستيان ويتش، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للسحب، التابعة لمجموعة الغرير:” كنا نستعرض آخر وأحدث منتجاتنا وابتكاراتنا في معرض الخمسة الكبار لسنوات عديدة، وهو حدث مهم جدًا ورائع بالنسبة لصناعتنا، والآن نحن سعداء ومتحمسون جدًا بعد عام كامل من الانقطاع بسبب جائحة كوفيد-19 لإمكانية الالتقاء والتفاعل مع عملائنا المهمين والمجتمع المهتم بمنتجاتنا بشكل حضوري في معرض The Big 5 مرة أخرى”.

تشمل قائمة مؤتمرات القمة الرفيعة المستوى في معرض The Big 5 لهذا العام كلاً من: القمة العالمية المرتقبة لقادة البناء، وقمة مستقبل الواجهات وقمة FutureTech Construction (قمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات) وكلها مصممة لتسليط الضوء على آخر التطورات الحاسمة في قطاع البناء، والتي تغطي جميع الجوانب ابتداءً من الواجهات إلى تكنولوجيا البناء مع استكشاف الفرص الطويلة الأمد في المستقبل، كما ستستمر سلسلة محادثات معتمدة للتطوير المهني المستمر في هذا الحدث مع انعقاد 70 طاولة مستديرة وورشة عمل تغطي فيها موضوعات الصناعة الحيوية.

وتعود فعالية Women in Construction (WIC) Forum & Awards (منتدى وجوائز المرأة في القطاعات الإنشائية) تحت مظلة معرض The Big 5، لتسليط الضوء على التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للقوى العاملة المتوازنة بين الجنسين على تطوير وتغيير صناعة البناء والتشييد، في حين تم إنشاء فعالية جوائز The Big 5 Impact الجديدة للاعتراف بالتنمية المستدامة الإنجازات التكنولوجية والرقمية في صناعة البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض The Big 5، التي تنظّمه شركة دي إم جي إيفنتس، ستنعقد فعالياته في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021 بمركز دبي التجاري العالمي جنباً إلى جنب مع 9 معارض متخصصة أخرى وهي: معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض Middle East Stone، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo ومعرض Windows, Doors & Facades ومعرض Gulf Glass ومعرض FM Expo

ولمعرفة المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.thebig5.ae