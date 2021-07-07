الشارقة: أرادَ تطرح عدداً جديداً من المباني وتوقع اتفاقية لإطلاق متحف كبير بالجادة

أطلقت أرادَ مبنيين جديدين ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية فيما يتعلق بنسيج دستركت، حي المبدعين الجديد في مشروع الشركة العملاق بقلب الشارقة الجديد. وقد ارتفع معدل المبيعات بشكل مطرد في نسيج دستركت منذ إطلاقها في شهر ديسمبر الماضي، حيث تم بيع 50% منها بعد أطلاق 9 أبنية سكنية سابقاً في الحي الجديد.

كما وقع المطور العقاري المبتكر اتفاقية شراكة مع رائدة الاستشارات التصميمية، (Eight Inc.)، ومقرّها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لبث الحياة في الأيقونة الجديدة، متحف نسيج. وسيكون المتحف بمثابة مؤسسة التصميم الأولى من نوعها في الإمارات حيث سيجتمع فيه رواد عالم التصميم وكبرى العلامات التجارية، كما ستتاح الفرصة فيه أمام أصحاب الفضول الإبداعي من مختلف أنحاء العالم للقاء وتبادل الأفكار ووجهات النظر.

وفي تعليقه، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: “لا يقتصر اهتمامنا في أرادَ على بناء المنازل فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى تشييد مجتمعات متكاملة تساهم في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، وهذا ما يجسّده متحف نسيج بالجادة، حيث تتعدى رؤيتنا مجرد بناء مساحات سكنية تقليدية إلى تبني منهجية معاصرة من حيث دمج إبداعات وقصص المصممين في مشاريعنا واستعراضها أمام المقيمين في مجتمعاتنا وغيرهم على مستوى المنطقة”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: “يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المشترين في بقية أرجاء مجتمعنا المتكامل مدى الثقة التي اكتسبتها أرادَ لدى الناس في مشروع الجادة، ولا شك في أن المتحف وغيره من المرافق المبتكرة في أرجاء نسيج دستركت ستساهم بإضافة قيمة كبيرة إلى العقارات التي تم بيعها في المشروع وهو ما يتماشى مع إلتزامنا الدائم بتعزيز استثمارات المشترين في جميع مشاريعنا”.

هذا، وتقع نسيج دستركت مقابل مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية العصرية بالجادة، وقد تم تصميمها بحيث تمثل مكاناً ملهماً يلتقي فيه المبدعون من جميع الخلفيات والمواهب في إمارة الشارقة ويتبادلون الآراء ووجهات النظر المشتركة.

وإلى جانب المتحف الكبير، فسوف تتضمن المنطقة ركناً خاصاً للمبدعين يضم بين جنباته باقة من ورش العمل الصغيرة على مستوى الشارع لاستضافة الفنانين والحرفيين والموهوبين، حيث سيتم إشغالها عبر خطة حوافز سخيّة لضمان تفاعل مجتمع المبدعين وتعزيز روح التعاون البنّاء فيما بينهم.

كما تحتضن نسيج دستركت كذلك مجمّع فيدا الجادة، والذي جاء في إطار اتفاقية شراكة بين أرادَ ومجموعة إعمار للضيافة، حيث سيضم فندق فيدا-الجادة وباقة من الشقق الفندقية إضافة إلى مجمعين سكنيين راقيين تحت علامة فيدا.

وتضم نسيج دستركت في مجملها 17 مجمّعاً سكنياً بواقع 2,000 شقة فاخرة، بما في ذلك مساكن فيدا رزيدنسز الجادة، أول شقق سكنية تحت علامة فندقية راقية في إمارة الشارقة. وقد تم حتى الآن إطلاق 9 أبنية سكنية للبيع حظيت بإقبال كبير لدى جيل الشباب، حيث كان أكثر من نصف المشترين من المستثمرين الأجانب وتحت سن الأربعين عاماً.

ويضم المبنيان الجديدان، وهما مجمّع شقق سُكون وبناية طراز السابعة، 168 وحدة سكنية في المجمل. هذا، وسيتم إطلاق مبيعات المباني السكنية المتبقية في نسيج دستركت قبل نهاية هذا العام، حيث يتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من 2023.

وتتمتع جميع الأبنية السكنية بإطلالات على المحور الأخضر، والذي يمثل حديقة خصبة تتناثر فيها الأشجار الكثيفة، حيث ستنتشر ورش عمل المبدعين على الجانبين. وسيتيح المحور الأخضر لسكان البنايتين وصولاً مباشراً إلى متحف نسيج. وستكون جميع الشقق في أبنية طراز وسُكون مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، كما سيحظى المقيمون فيها بدخول حصري إلى نادي صحي ومسبحين ومنطقة لعب للأطفال ومنطقة شواء مخصصة للعائلات.

هذا، وتعد الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة وتمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، حيث ستساهم في إثراء المشهد الحضري في الإمارة. ويضم هذا المجتمع المتكامل باقة من الأحياء السكنية الكبيرة، والعديد من مرافق الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية المتنوعة إضافة إلى مجمّع للشركات والأعمال ضمن مخطط شمولي تم تصميمه بعناية مع العديد من الحدائق والمساحات الخضراء المنسقة.

جديرٌ بالذكر أن مجمّع مدار بالجادة، وجهة الترفيه العائلية الجديدة من تصميم زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، يمثل أول جزء تم افتتاحه في المشروع في شهر فبراير 2020، وقد بات منذ ذلك الحين وجهة مفضلة لدى العائلات والشباب. وتم تسليم أول باقة من منازل الجادة خلال شهر يناير الماضي، حيث تم إكمال 500 وحدة سكنية خلال هذا العام.