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Posted inإنشاءات

زيادة عدد شركات المقاولات السعودية وتراجع أعداد العاملين فيها

خلص تقرير جديد إلى أن عدد العاملين في منشآت قطاع المقاولات وهو ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة قد وصل إلى 2.83 مليون موظف وموظفة، بانخفاض من 7 في المائة عن عام 2019، حين كان عددهم قرابة 3.05 مليون موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد شركات المقاولات في العام 2020

محرر في الموقع by محرر في الموقع
زيادة عدد شركات المقاولات السعودية وتراجع أعداد العاملين فيها

ويكشف تقرير الهيئة السعودية للمقاولين، استحواذ منطقة الرياض على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت وأعداد العمالة بنحو 46.28 ألف منشأة نسبتها 26.4 في المائة، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنحو 37.89 ألف منشأة تمثل 21.6 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25.41 ألف منشأة و14.5 في المائة.

وأظهرت بيانات التقرير الذي يوضح نشاطات العمل والتوزيع الجغرافي خلال عام 2020،  تمثيل المنشآت السعودية النسبة الأكبر من عدد المنشآت، بلغت 99.4 في المائة بزيادة بلغت 5.7 في المائة، بينما سجلت المنشآت غير السعودية زيادة بلغت 1.4 في المائة عن العام السابق.

 
يقدم التقرير الإحصائي المفصل لعام 2020، خارطة معلوماتية لهذا القطاع الحيوي ومساهمته في الناتج المحلي، وإحصاءات قطاع المقاولات وأنشطة التشييد الرئيسة “تشييد المباني، التشييد المتخصص، تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، خدمات دعم التعدين، الهندسة المدنية، وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها”، وغيرها.

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