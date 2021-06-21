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Posted inإنشاءات

أرابتك تعلن قبول المحكمة طلب إفلاس الشركة

إفتتاح إجراءات الإفلاس لكل من شركة أرابتك للإنشاءات – أبوظبي، أرابتك للإنشاءات – دبي، والنمساوية العربية للخرسانة الجاهزة – دبي، أرابتك بريكاست – دبي، وصقر الإمارات الكهروميكانيكية – إيفيكو – أبوظبي، و صقر الإمارات الكهروميكانيكية – إيفيكو- دبي.

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أرابتك تعلن قبول المحكمة طلب إفلاس الشركة

قالت شركة “أرابتك” القابضة في إفصاح لسوق دبي المالي ، إن محكمة دبي قررت  قبول طلب افتتاح اجراءات الافلاس للشركة وشركاتها التابعة التالية،

وذكرت الشركة، أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، وكلفت كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات، وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وذلك خلال 35 يوما من تاريخ الإخطار بالتعيين.

 وقررت المحكمة أيضاً وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية إو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو 2021 لمتابعة الإجراءات، وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

وستقوم الشركة بإرسال تقرير دوري حسب تطورات عمل الأمناء لإطلاعهم على المستجدات.

وسبق أن أعلنت شركة “آرابتك” أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقدمها بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها.

وكانت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 30 نوفمبر 2020، قررت الاستمرار بعملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً، تلاه تقدمها بطلب مباشرة إجراءات إفلاسها وشركاتها التابعة أمام محكمة دبي.

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