26.3 مليار دولار أمريكي، تؤكد نشاطا قويا في سوق المشاريع الخليجية

بعد تراجع وتيرة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأرباع العديدة الماضية، عاد مجدداً ليشهد تعافيا ملحوظاً في الربع الأول من العام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم اسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار أمريكي. ويعزى ذلك النمو بصفة رئيسية لترسية المشاريع المعلقة الي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس كوفيد-19 الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تلقى نحو 26.5 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة. وأعلنت معظم الدول بالفعل عن تخفيف بعض القيود المفروضة أو رفعها بالكامل مع استهداف توفير أنشطة الأعمال دون انقطاع.

إلا انه من منظور تاريخي، ظل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد-19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخراً. وشهدت المنطقة تراجع وتيرة اسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات. ومع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، فمع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأنا ملاحظة تباطؤ وتيرة الاعمال بصورة واضحة.

وظلت قيمة المشاريع المخطط تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.7 تريليون دولار أمريكي منذ العام 2017. إلا انه على مستوى كل دولة على حدة، شهدت الإمارات انخفاض حصتها باستمرار على مر السنين بينما شهدت السعودية حصة متزايدة خاصة بعد الإعلان عن عدد من المشاريع الضخمة. واستحوذ السوقان على أكثر من نسبة 84 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع خلال العامين الماضيين. وشهد سوق المشاريع الكويتي نمواً تدريجياً على مدى السنوات العديدة الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015 والتي ارتفعت إلى 91.6 مليار دولار أمريكي كما في بداية مايو 2021.

تفاوت ملحوظ في اتجاهات الاداء على أساس ربع سنوي بين الدول الخليجية، إلا انه هناك انتعاش موسمي واعد.

على صعيد البيانات الفصلية الخاصة بترسية المشاريع، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع الموسمي الاعتيادي خلال الربع الأول من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 26.3 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي. إلا ان هذا النمو يعزى بصفة رئيسية للزيادة ربع السنوية في قيمة اسناد المشاريع في قطر والكويت، بينما تراجعت قيمة المشاريع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة ببيانات الربع الأول من العام 2020، كانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت نمواً في ترسية المشاريع مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة. ويعكس ارتفاع ذلك الرقم في قطر بشكل أساسي ترسية مشروع قطر غاز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13.0 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، شهدت كلا من السعودية والإمارات أعلى معدل انخفاض مطلق في ترسية المشاريع خلال الربع الأول من العام 2021 بتراجع بلغت قيمته 6.5 مليار دولار أمريكي و6.1 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وفيما يتعلق بأداء العام بأكمله، تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في ست من أصل السبع سنوات الأخيرة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن ميد “MEED “، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2020 إلى 67.4 مليار دولار أمريكي، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2004. وبلغ الانخفاض السنوي في العام 2020 ما قيمته 46.2 مليار دولار أمريكي، إذ شهدت السعودية أكبر انخفاض على مستوى المنطقة بتراجع وقدره 34.0 مليار دولار أمريكي. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتراجع وقدره 11.5 مليار دولار أمريكي. وكانت الكويت وعمان بمثابة النقاط المضيئة الوحيدة خلال العام 2020 بتسجيلهما نمواً على أساس سنوي بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي و0.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة لقطاع البناء في الربع الرابع من العام 2020، والذي يعتبر أكبر قطاعات المشاريع الخليجية، بنسبة 50.3 في المائة، وصولاً إلى 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019 وفقاً للبيانات التي قامت ميد بجمعها.

ترسية مشاريع قطاعات البناء والطاقة والنقل تشهد اداءً متسقاً

تشير البيانات ربع السنوية الخاصة بعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسجيل ارتفاعاً مفاجئاً في مشاريع قطاع الغاز خلال الربع الأول من العام 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية مشروع قطر غاز في قطر. إلا ان هناك العديد من القطاعات مثل البناء والطاقة والنقل ما زالت تظهر اتساقاً واعداً في وتيرة اسناد المشاريع الخاصة بها على مستوى المنطقة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن ميد، بلغ متوسط قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء 5.5 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الأربعة الماضية بينما بلغ المتوسط في قطاعي الطاقة والنقل 1.2 مليار دولار أمريكي و2.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي. كما شهد قطاع المياه أيضاً وتيرة منتظمة فيما يتعلق بترسية المشاريع الخاصة بالقطاع على مدى السنوات القليلة الماضية.

من المتوقع أن تنفذ الكويت عدداً أكبر نسبياً من المشاريع في المدى القريب

هناك حاجة بارزة لتطوير وتنفيذ المشاريع قيد الاعداد في القطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لميد، تمثل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد الاعداد في الدول الخليجية بنسبة 65 في المائة أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار أمريكي من القيمة الإجمالية التي تصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي. وجاءت المشاريع الخاصة بقطاع النقل في المرتبة التالية، إذ استحوذت على نسبة 12.7 في المائة أو 301.5 مليار دولار أمريكي، ثم مشاريع قطاع الطاقة بنسبة 6.6 في المائة أو 156.0 مليار دولار أمريكي. وما تزال السعودية محتفظة بمركز الصدارة كأكبر الأسواق بقيمة بلغت 1.2 تريليون دولار أمريكي من المشاريع قيد الاعداد تليها الإمارات والكويت بقيمة 652 مليار دولار أمريكي و187 مليار دولار أمريكي، على التوالي.