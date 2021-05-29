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الفلبين تعلق إرسال العمالة إلى السعودية بسبب تحميلهم كلفة كورونا

(رويترز) – علقت الفلبين إرسال مواطنيها للعمل في السعودية بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحملون العمال الفلبينيين تكلفة فحوص كوفيد-19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الفلبين تعلق إرسال العمالة إلى السعودية بسبب تحميلهم كلفة كورونا

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو في مرسوم صدر يوم 27 مايو أيار إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا حول استئناف إرسال العمالة للسعودية “بعدما يتم توضيح هذه المسألة”.

ولم يتضح حتى الآن عدد العمال الفلبينيين الذين سيتأثرون بشكل مباشر بالقرار.

وأظهرت بيانات حكومية أن السعودية كانت المقصد الأول للعمالة الفلبينية عام 2019 وأنها استقبلت واحدا من كل خمسة فلبينيين حصلوا على وظائف بالخارج العام الماضي.

ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة في المنازل أو التمريض.

ولم تعلق السفارة السعودية في مانيلا حتى الآن على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما للعملة الأجنبية ومحركا أساسيا لاقتصاد البلاد.

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