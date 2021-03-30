الجناح السويسري يستكمل عمليات التشييد استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي

مع قرب إيقاف أعمال البناء الإنشائية في المشروع، سيتواصل العمل لوضع اللمسات الأخيرة، بما في ذلك استكمال الديكورات الداخلية والمساحات الخضراء خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويضم الجناح هيكلاً مؤقتاً صمم على شكل مكعب مستوحى من الخيام البدوية، ويعتمد في الوقت ذاته الممارسات المستدامة للمباني بما في ذلك السقالات والمنسوجات المستدامة، فضلاً عن مواقع الجلوس في حديقة الجناح والتي تم صنعها من الخرسانة المعاد تدويرها.

قال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي: “العمل الذي تم استكماله حتى الآن مذهل. ونوّد أن نشكر كافة الذين ساهموا في هذا الإنجاز حتى الآن. لن يقتصر دور جناحنا على تقديم لمحة فريدة عن سويسرا فحسب، بل سيشكل منصة مميزة لتوطيد العلاقات القيّمة وخلق مسارات تعاون جديدة لمستقبل مشترك ومستدام.”

ويقوم الجناح السويسري على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسية والتي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، من خلال مجموعة من العناصر التي تشمل المساحات الخضراء الفريدة المنتشرة في سويسرا، فضلاً عن كون الدولة منصة للتكنولوجيا، والابتكار والإنجازات العلمية. وعلى ضوء الرحلة المقسمة على ثلاثة مراحل أساسية، سيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بسويسرا عبر تجولهم في الجناح.

وتم تنفيذ تصميم مشروع الجناح “انعكاسات” بواسطة الفريق السويسري الإبداعي الذي ضم شركة “أو أو أس أيه جي”، وبيل برات بارتنر أيه جي للديكور المسرحي، ولورنز اوجستر لاندسكيبنج لأعمال المساحات الخضراء، في حين تم بناء الجناح من قبل المقاول العام إكسبوموبيليا. كما دعمت هذه الأعمال بواسطة مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.