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السعودية: انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية بأكثر من 1000 مشروع

انطلقت فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية للعام الثالث على التوالي وبنسخته الافتراضية بعد قيام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بافتتاح المنتدى الذي يعد أحد أكبر منصات المشاريع في الشرق الأوسط الهادفة إلى جمع ملاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة لعرض مشاريعهم على المقاولين والمهتمين في القطاع.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية بأكثر من 1000 مشروع
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وبلغ عدد المشاريع المطروحة في المنتدى أكثر من 1000 مشروع تقام خلال السنوات الثلاث القادمة، مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال.

كما يهدف إلى إيجاد شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، إضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين ومعرفة المشاريع المستقبلية للجهات المشاركة والتكاليف التقديرية للمشاريع.

يستعرض المنتدى مشاريع كبرى في عدة قطاعات منها: مشاريع النفط والغاز، ومشاريع البتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع السكنية، ومشاريع الطاقة والكهرباء، ومشاريع التعدين ومشاريع الصيانة والتشغيل.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست عام 1436هـ لتنظم وتطور قطاع المقاولات ليسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة وذلك سعياً لتحقيق رؤية 2030 من خلال تنظيم ثاني أكبر قطاع في المملكة.

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