السعودية: انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية بأكثر من 1000 مشروع

وبلغ عدد المشاريع المطروحة في المنتدى أكثر من 1000 مشروع تقام خلال السنوات الثلاث القادمة، مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال.

كما يهدف إلى إيجاد شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، إضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين ومعرفة المشاريع المستقبلية للجهات المشاركة والتكاليف التقديرية للمشاريع.

يستعرض المنتدى مشاريع كبرى في عدة قطاعات منها: مشاريع النفط والغاز، ومشاريع البتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع السكنية، ومشاريع الطاقة والكهرباء، ومشاريع التعدين ومشاريع الصيانة والتشغيل.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست عام 1436هـ لتنظم وتطور قطاع المقاولات ليسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة وذلك سعياً لتحقيق رؤية 2030 من خلال تنظيم ثاني أكبر قطاع في المملكة.