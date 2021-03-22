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Posted inإنشاءات

أرابتك تتقدم بطلب الإفلاس أمام محاكم دبي

تقدمت شركة «أرابتك القابضة»، والشركات التابعة لها ( أرابتك للإنشاءات، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة، وأرابتك بريكاست، وشركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية) بطلب مباشرة إجراءات إفلاس أمام محاكم دبي.

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أرابتك تتقدم بطلب الإفلاس أمام محاكم دبي

وقالت الشركة في بيان لها، في سوق دبي المالي إن القاضي أصدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021، قراره بتعيين لجنة خبراء سباعية للنظر في طلب الإفلاس، وتكون مهمتهم إعداد تقرير منفصل لكل شركة تابعة على حدة، وتقرير مجمع عن الشركة القابضة، وتقييم الوضع المالي لها، وما إذا كانت في حالة ذمة مالية مدينة، ومدى إمكانية إعادة الهيكلة.

وأضافت أن لجنة الخبرة المعينة من قبل المحكمة، عقدت جلستها الأولى مع ممثلي الشركات القانونيين (مكتب جلوبال محاماة واستشارات قانونية)،  ولا يزال الموضوع أمام مرحلة الخبرة حتى تاريخه، ولم يصدر تقرير بعد. وأشارت إلى أنه بتاريخ 1 مارس الجاري، تم التقدم بطلب للمحكمة لإدخال شركتين إضافيتين وهما شركة جي إس آي لمقاولات الإنشاءات المعدنية، وشركة الخليج للصناعات الجديدة.

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